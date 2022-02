Das Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Ulm hat heute mit dem Bau seiner Forschungsfabrik für Brennstoffzellen "HyFab-2" begonnen. Ziel des Projektes und der Forschungsfabrik ist es, Brennstoffzellen so schnell wie möglich zur Serienreife zu bringen und so die Kosten deutlich zu senken. Bisher erfolgt die Fertigung in weiten Teilen noch manuell.Neben der Produktionshalle sollen in der HyFab-2 auch Büros und Seminarräume entstehen. Dort sollen auch Fachkräfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...