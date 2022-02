Nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking sind die Spannungen in der Ostukraine eskaliert. Es ist zwar noch zu früh, um von einer regelrechten Invasion zu sprechen, aber Russland hat die ukrainischen Grenzen verletzt. Moskau verlegte Truppen in die neu anerkannten Republiken in der Donbass-Region. Ein weiterer Teil der Ukraine wurde von Russland annektiert. Im Einklang mit früheren Ankündigungen haben die Staats- und Regierungschefs von Europa und den USA jetzt Sanktionen verhängt. Sie werden jedoch noch viel weiter gehen müssen, um Putins Ambitionen zu zügeln. Welche Sanktionen wurden bereits angekündigt? Die Liste der von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich angekündigten Sanktionen ist lang. Wie im Jahr 2014 werden die meisten dieser Sanktionen aber keine wesentlichen Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben. Einige von ihnen, wie die personenbezogenen Sanktionen der EU gegen russische Parlamentsmitglieder oder das US-Investitionsverbot in Donezk und Luhansk, sind weitgehend symbolisch. Der Stopp der Nord-Stream-2-Zertifizierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...