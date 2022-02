Mainz (ots) -Ein neuer Fall für Münchens schräges Ermittlertrio: Am Samstag, 26. Februar 2022, 20.15 Uhr, enttarnen Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) in "Dolce Vita" einen vermeintlichen Unfall als Verbrechen. Regisseur Matthias Kiefersauer inszenierte den 14. Film der Reihe "München Mord" nach dem Drehbuch von Katja Röder und Fred Breinersdorfer. Das Reihenkonzept für die Krimis mit Humor und bayerischem Einschlag stammt von Alexander Adolph und Eva Wehrum. Der Samstagskrimi ist bereits in der ZDFmediathek zu sehen.Ein Mann, der nachts an einer abgelegenen Bushaltestelle ausgestiegen war, wurde dreimal überfahren. Helmut Zangel (Christoph Süß), Dienststellenleiter der Mordkommission, will den Verkehrsunfall trotzdem nicht für ermittlungswürdig halten. Er schikaniert Angelika Flierl, Harald Neuhauser und Ludwig Schaller lieber mit der Digitalisierung von bereits geschredderten Akten. Die drei Kommissare recherchieren daher zunächst heimlich: Der Tote, der keine Papiere mit sich führte, hat einen auffälligen Leberfleck, und in seinen Maßanzug war eine beträchtliche Summe Bargeld eingenäht. Bald ist klar, dass das Opfer ein Mitglied der italienischen Mafia war. Um hinter die Umstände des mysteriösen Mordes zu kommen, bittet Schaller einen italienischen Kollegen um Amtshilfe, Angelika Flierl verliebt sich fast in einen zu befragenden Zeugen, und Harald Neuhauser schlägt sich ahnungslos mit einem knallharten Auftragskiller herum.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/muenchenmordPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5154585