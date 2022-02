Sabine Abfalter übernimmt die CFO-Position in der Raiffeisen Bank International AG (RBI) und tritt die Nachfolge von Michael Höllerer an, der zum 1. Juni 2022 neuer Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien wird. Abfalter leitete bislang den Bereich Group Finance Services in der RBI. Die Finanz- und Kapitalmarktexpertin startete ihre Karriere bei PwC, wo sie in verschiedenen Führungspositionen zahlreiche Transformationsprojekte leitete. Zuletzt war sie als Partnerin von PwC Österreich für das "Capital Markets and Accounting Advisory Services"-Team und die Prüfung von österreichischen Banken verantwortlich. "Sabine Abfalter blickt auf 16 Jahre Berufserfahrung als Beraterin und ...

