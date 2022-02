Der Expertenrat sieht vor allem bei den Kommissionsvorschlägen zur Entflechtung der Wasserstoffnetze Defizite. Sie würden den Aufbau eines Wasserstoffnetzes aus dem Erdgasnetz faktisch verhindern, so der Nationale Wasserstoffrat.Im vergangenen Dezember hat die EU-Kommission ihren Entwurf für ein "Legislativpaket zu Wasserstoff und Gasmarktdekarbonisierung" vorgelegt. Dieses so genannte Gasmarktpaket ist Teil des "Fit for 55"-Paketes. Es soll den europarechtlichen Rahmen für den Gasmarkt an die Ziele des Green Deals anpassen und Grundlagen für den Wasserstoffmarkt schaffen. Der Nationale Wasserstoffrat ...

