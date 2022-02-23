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WKN: 872694 ISIN: CA4296951094 Ticker-Symbol: 28Y 
Frankfurt
23.02.22
08:11 Uhr
9,250 Euro
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
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HIGH LINER FOODS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HIGH LINER FOODS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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8,9009,15016:06
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HIGH LINER FOODS
HIGH LINER FOODS INC Chart 1 Jahr
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HIGH LINER FOODS INC9,250-1,60 %
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