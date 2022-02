Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Börse baut ihr Handelsangebot an Exchange Traded Funds weiter aus: Seit dem 22. Februar 2022 ist der Amundi Index MSCI World UCITS ETF (ISIN LU1737652237/ WKN A2H9QY) auch in der Handelswährung US-Dollar auf Xetra handelbar, so die Deutsche Börse AG.Damit ergänze die Deutsche Börse das für diesen ETF bereits in der Handelswährung Euro bestehende Angebot um eine zusätzliche Notierung in US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...