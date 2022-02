N-Ergie will noch in diesem Jahr rund weitere 20 Elektroautos in seinen Fuhrpark aufnehmen. Derzeit nutzt der Nürnberger Energieversorger rund 150 Elektrofahrzeuge in seiner Flotte. Während vor einigen Jahren darin noch der VW e-Golf dominierte, sind es inzwischen andere Fahrzeuge. Der elektrische Fuhrpark der N-Ergie ist im stetigen Wandel, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die VW e-Golfs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...