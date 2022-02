München (ots) -Mit einem musikalischen Duell startet die neue "Wer weiß denn sowas?"-Woche: Popsänger Sasha trifft auf seinen niederländischen Kollegen Eloy de Jong, der mit der Boyband "Caught in the Act" berühmt wurde und inzwischen Erfolge mit deutschen Schlagern feiert. Am Montag treffen sich die beiden Musiker zum fröhlichen Rateduell.Zwei Schauspieler, die beide ihre Karriere an großen Theatern begannen, bevor sie in Kino und Fernsehen zu Stars wurden, sitzen sich am Dienstag gegenüber: Peter Lohmeyer, unvergessen in "Das Wunder von Bern", und Ronald Zehrfeld, der in der Reihe "Dengler" einen Privatermittler spielt und in der Kultserie "Warten auf'n Bus" für Lacher sorgte.Seit 2020 ermittelt Jasmin Gerat im Ersten als Kommissarin "Stascha Novak" im "Kroatien-Krimi". Ihr Schauspielkollege Antoine Monot, Jr. spielt seit 2014 in der Serie "Ein Fall für zwei" den Rechtsanwalt "Benni Hornberg". Am Mittwoch kämpfen beide mal nicht für Recht und Ordnung, sondern um den Sieg beim amüsanten Rateduell.Wer wird Deutschland in diesem Jahr beim "Eurovision Song Contest" in Italien vertreten und hoffentlich "12 Points" von den internationalen Jurys bekommen? Einen Tag bevor die Entscheidung fällt, hat Moderator Kai Pflaume zwei der Kandidaten zum "European Rate Contest" ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen: Nico Suave, der mit seinem "Team Liebe" und einem deutschsprachigen Song den ESC-Vorentscheid "Germany 12 Points" am 4. März gewinnen will und seine Konkurrentin, die Sängerin Emily Roberts, die darauf hofft, mit ihrem Popsong "Soap" das Ticket nach Turin zu lösen.Gerade erst haben die Dreharbeiten zum 15. "Tatort" aus Dresden begonnen. Ehe Kommissarin "Leonie Winkler" (Cornelia Gröschel) und ihr Vorgesetzter "Schnabel" (Martin Brambach) sich an die Lösung des nächsten Falls machen, treten sie am Freitag an, um an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton praktische Quizfragen, wie diese, richtig zu beantworten:Unreife Avocados werden schneller reif, wenn sie ...?a) in einer Papiertüte mit Mehl bedeckt werdenb) in einer Nylonstrumpfhose an einem dunklen Ort aufgehängt werdenc) in eine Schüssel mit getrockneten Zuckerschoten gelegt werdenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 28. Februar bis 4. März 2022 im Überblick:Montag, 28. Februar - Sasha und Eloy de JongDienstag, 1. März - Peter Lohmeyer und Ronald ZehrfeldMittwoch, 2. März - Jasmin Gerat und Antoine Monot, Jr.Donnerstag, 3. März - Emily Roberts und Nico SuaveFreitag, 4. März - Cornelia Gröschel und Martin BrambachWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=04%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C872aaddbdf204aa9655008d9f6ce471d%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637812188082026883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=QsCr8IuzH8zdgZIoiXj2eDiIaNDr4gJmPrFJgy7o7jk%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=04%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C872aaddbdf204aa9655008d9f6ce471d%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637812188082026883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=G770gfWTTpq04nZnLdwx342Dpb%2Fvm2RZueaLWVrc5QE%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5154652