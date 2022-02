DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK), Wiesbaden *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 Online-Jahres-PK), München 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK; 10:15 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten; 11:30 Medien-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK; 15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath *** 07:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen *** 07:30 DE/Fielmann AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid 07:30 FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 08:00 DE/Frühindikator zum Umsatz der gewerblichen Wirtschaft Januar 08:00 DE/New Work SE, Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis (12:00 virtuelles Jahres-PG), Kassel *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 4Q, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 99 zuvor: 99 *** 10:00 DE/Siemens Energy AG, Online-HV 12:20 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou *** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +7,0% gg Vq 1. Veröff.: +6,9% gg Vq 3. Quartal: +2,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,9% gg Vq 1. Veröff.: +6,9% gg Vq 3. Quartal: +6,0% gg Vq *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 248.000 *** 15:00 DE/G7, Gipfeltreffen (virtuell) der Staats- und Regierungschefs; gg 16:30 PK von Bundeskanzler Scholz 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Maryland Chamber of Commerce *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +11,9% gg Vm *** 17:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel der Bank of England zu "Unwinding QE" *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) - EU/EZB-Rat, informelles Treffen im Vorfeld des Ecofin-Treffens, Paris - US/Moderna Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), Cambridge ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

