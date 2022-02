Die Flash-Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest am Dienstag eine weitere Sitzung lang den Abwärtstrend fortsetzte, dieses Mal um mehr als 8K Kontrakte. Stattdessen stieg das Volumen zum zweiten Mal in Folge, und zwar um rund 326,6.000 Kontrakte, der größte Anstieg an einem Tag seit dem 11. Februar. WTI scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...