Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 23. Februar wissen müssen: Die positiven Auswirkungen der nachlassenden Ängste vor einem militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf die Risikostimmung verblassten in der zweiten Tageshälfte am Dienstag, als die USA Sanktionen gegen Russland einführten. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street schlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...