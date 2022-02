An den Börsen ist alles besser als Ungewissheit. Solange nicht klar ist, ob Diplomatie oder Waffengewalt im Ukraine-Konflikt obsiegen werden, wird es auch an den Aktienmärkten kein Aufatmen geben. Die Lage bleibt unübersichtlich. Geld verdienen geht trotzdem. Wie? Das zeigen die wikifolio-Trader. Quelle: Pascal Habermann, unsplash.com Wer im laufenden Jahr ein dickes Minus im Depot zu beklagen hat, befindet sich in guter Gesellschaft. Alle großen Indizes weisen 2022 Verluste auf - verhagelt hat es angesichts der teuren Bewertung und der steigenden Zinsen vor allem die US-Technologiewerte. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...