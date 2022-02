Die versierte Führungspersönlichkeit aus dem Finanzbereich soll das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen

Veristat, ein weltweit operierendes, wissenschaftlich orientiertes Auftragsforschungsinstitut (CRO), gab die Ernennung von Joe Scott zum Chief Financial Officer bekannt. Scott blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Unternehmens-IT und CRO zurück eine Zeit, in der er global agierende Teams aufstellte und leitete, Wachstum sowohl organisch als auch durch Übernahmen antrieb und Geschäftspartnerschaften förderte, um Wandel herbeizuführen. Er wechselt zu Veristat von der CRO Advanced Group, in der er als Chief Financial Officer tätig war und sich auf den Aufbau einer Finanzinfrastruktur, die Implementierung eines optimierten globalen standardisierten Betriebsmodells und die Ankurbelung soliden Wachstums konzentrierte. Zuvor noch war Scott bei Parexel, in dem er Positionen zur Erweiterung des Handlungsspielraums sowie zur Steigerung der Verantwortung hielt und zuletzt als Senior Vice President, Strategic Finance, tätig war. Scott führte das Unternehmen durch eine umfangreiche Expansion, verwaltete ein beachtliches globales Budget, verbesserte interne Kontrollen und überwachte die globale Mitarbeitergewinnung der Finanzabteilung, was ein effizientes Team ergab, das eine kennzahlenorientierte Performance zeigte.

In seiner Rolle bei Veristat wird Scott die globalen Finanz- und IT-Funktionen sowie -Teams leiten und sich mit allen strategischen und taktischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Finanzplanung, der Haushaltsverwaltung und der Prognosenmodellierung beschäftigen. Er wird die Finanzdaten verbessern, die erforderlich sind, um die betrieblichen und geographischen Wachstumspläne des Unternehmens zu analysieren und zu unterstützen. Zudem wird Scott das Funktionieren der IT überwachen und für eine Aufrechterhaltung einer soliden Technologieinfrastruktur sowie einer kontrollierten Betriebsumgebung sorgen.

"Joe hat den Ruf, eine handlungsorientierte, engagierte und kompetente Finanzführungskraft zu sein. Er ist bekannt dafür, das Unternehmenswachstum in Zusammenarbeit mit funktionalen Teams anzukurbeln, seine Kompetenzen in der Unternehmensfinanzierung einzubringen und die Einhaltung gesetzlicher Auflagen sicherzustellen", sagte Patrick Flanagan, Chief Executive Officer bei Veristat. "Die Führungsrolle von Joe im Finanzbereich ist eine passende Ergänzung der Führungsposition von Veristat bei der Durchführung klinischer Studien für Therapien, die nach Antworten auf einige der weltweit seltensten und komplexesten Erkrankungen und Störungen suchen. Ich freue mich auf die wertvollen Einblicke, die Joe ins Führungsteam mitbringen wird, um den Mehrwert zu stützen, den wir unseren Kunden bieten."

"Ich freue mich sehr, für Veristat tätig zu werden ein Unternehmen, das sich eine immer wichtigere Position in der Entwicklung neuer Therapien erarbeitet, indem es mutige Strategien entwickelt, um die Behandlungen unserer Kunden für Patienten zugänglich zu machen", sagte Joe Scott, Chief Financial Officer bei Veristat. "Es ist für mich eine Ehre, mich einem Unternehmen anzuschließen, das erfolgreich seine Mission erfüllt, während es ebenso eine solide Finanzlage hält."

Scott ist in Irland geboren und aufgewachsen und schloss seinen Bachelor of Commerce Honors Degree am University College, Cork, ab. Er ist Experte für Six-Sigma-Prozessverbesserungen und die Einhaltung des Sarbanes Oxley. Seine weitreichenden Kompetenzen umfassen Buchhaltung, Unternehmensfinanzierung, -planung und -entwicklung, wobei er für alle Bereiche der Finanzberichterstattung und IT-Governance zuständig ist. Scott wird am Unternehmenssitz von Veristat in Southborough, MA, tätig sein.

Über Veristat

Veristat, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), unterstützt Auftraggeber bei der Lösung der einzigartigen und komplexen Herausforderungen, die mit der beschleunigten klinischen Entwicklung von Therapien bis hin zur erfolgreichen regulatorischen Zulassung einhergehen. Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung klinischer Studien ist Veristat in der Lage, jedes Entwicklungsprogramm zu unterstützen.

Veristats Fokus auf die Entwicklung neuartiger Medikamente hat zu Erfolgen beim Umgang mit Unwägbarkeiten geführt, die in komplizierten therapeutischen Bereichen auftreten, wie z. B. bei seltenen/extrem seltenen Krankheiten, neuartigen Therapien, Onkologie und Studien zu Infektionskrankheiten. Wir wenden dieses grundlegende Wissen jeden Tag an, um die Herausforderungen sowohl einfacher als auch komplexester klinischer Programme zu lösen. Veristat hat weltweit ein außergewöhnliches Team von Experten zusammengestellt, die die Feinheiten der therapeutischen Entwicklung beherrschen und es Sponsoren ermöglichen, erfolgreich Leben zu verlängern und zu retten.

