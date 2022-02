Eine beeindruckende Rally hatte die Commerzbank-Aktie in den vergangenen Monaten aufs Parkett gelegt. DER AKTIONÄR spekulierte seit Jahresanfang im Hebel-Depot erfolgreich auf steigende Kurse. Am Donnerstag wurde der Call-Optionsschein mit einem Plus von über 140 Prozent verkauft. Doch aufgrund der Ukraine-Krise könnten die Hoffnungen auf steigende Zinsen einen Dämpfer erhalten.Die Lage in der Ostukraine hat den Höhenflug der Commerzbank-Aktie gebremst. Seit der Eskalation im Streit zwischen Russland ...

