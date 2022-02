Die immer neuen Eskalationen im Ukraine-Konflikt wirken sich besonders auf Gazprom aus, da das russische Staatsunternehmen von westlichen Sanktionen sehr wahrscheinlich am mit am schwersten getroffen sein wird. Vor allem das vorläufige Aus für Nord Stream 2 sorgte am Dienstag für Aufsehen.An den US-Märkten reagierte die Aktie von Gazprom (US3682872078) darauf mit enormen Kursverlusten. Um fast elf Prozent ging es bis auf 7,16 USD in die Tiefe, womit das Papier den tiefsten Tagesverlust seit Jahren erlebt hat. Offensichtlich gehen die Anleger im Westen davon aus, ...

