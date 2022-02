Das Startup Karla will dafür sorgen, dass möglichst viele Pakete auf Anhieb beim ersten Versuch zugestellt werden können - und versucht dafür, Händler, Paketdienstleister und Endkund:innen an einen Tisch zu bekommen. Kein leichtes Unterfangen. Das Berliner Startup Karla (Karla.io) ist ein auf die Post-Purchase-Phase spezialisiertes Technologieunternehmen, das es den Kund:innen ermöglichen soll, Lieferungen zu verfolgen und zeitlich und örtlich anzupassen. Das Unternehmen will damit an der Schnittstelle zwischen Onlinehändlern, Endkund:innen und Logistikdienstleistern vermitteln - und es den Endkund:innen ermöglichen, ihr Paket zu einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...