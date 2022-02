Eine erweiterte Cloud-Kommunikationsplattform für differenzierte KI-basierte digitale Interaktionen und immersive Kommunikationsdienste auf Basis der führenden Medienverarbeitungstechnologie von Radisys

Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab heute die Verfügbarkeit der Engage Digital Platform (EDP) von Radisys bekannt, einer offenen Cloud-Kommunikationsplattform, die eine neue Generation von programmierbaren Kommunikationsdiensten hervorbringt, darunter dialogorientierte KI-Anwendungen, videobasierte Kundenbetreuung, hochgradig personalisierte soziale Interaktionen und Industrie-5.0-Anwendungen für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Service Provider können die Plattform nutzen und schnell und profitabel Lösungen entwickeln, die den Anforderungen verschiedener Unternehmens- und Verbrauchersegmente gerecht werden. Die EDP von Radisys ist die erste cloudbasierte Kommunikationsplattform, die folgende Elemente miteinander kombiniert: Low-Code-/No-Code-Anwendungen und Lösungs-Bausteine für die schnellste Markteinführungszeit ("Time-to-Market"), eine Microservices-basierte Architektur, die über öffentliche und private Rechenzentren und Edge-Clouds verteilt werden kann, sowie ein Geschäftsmodell, das die Rentabilität von Netzwerkinvestitionen steigert und maximiert.

Die Engage Digital Platform stellt Geschäftsanalysten, IT-Managern und Anwendungsentwicklern die Netzwerkkapazitäten, die Ausfallsicherheit und die Analysen von Service Providern zur Verfügung. Dieser auf die Bereitstellung von Diensten ausgerichtete Ansatz bietet eine unvergleichliche Anwendungskontrolle für mehr Innovation, Anpassungsfähigkeit und Micro-Customization. Die Flexibilität bei der Bereitstellung vom Rechenzentrum bis zur Edge verbessert den Schutz von Daten und Geschäftsprozessen, bietet eine Zuverlässigkeit auf Telekommunikationsniveau und reduziert die Latenz für eine optimale Leistung bei Anwendungen, bei denen Millisekunden zählen.

Mit der rasanten Einführung von Breitbandnetzen wie 5G sind Service Provider in der Lage, ein neues programmierbares Kommunikationsparadigma anzuwenden, um eine transformative Innovationswelle in den Bereichen Echtzeitkommunikation, IoT, künstliche Intelligenz und Edge-Cloud-Anwendungen zu ermöglichen. Darüber hinaus gewinnen Technologien für die Medienverarbeitung wie Konversations-KI, computerbasierte Bilderkennung für die Videoanalyse, virtuelle Assistenten, AR/VR, LTE-M-IoT und mehr an Bedeutung. Die Erfahrung von Radisys bei der Bereitstellung hochleistungsfähiger Medienverarbeitung für fast 200 Mobilfunkbetreiber und Tausende von Unternehmensanwendungen über Vertriebspartner und unabhängige Anbieter macht die Engage Digital Platform zu einer führenden Basis für diese Dienste.

Die EDP von Radisys bietet Tools, die die Komplexität der zugrunde liegenden Netzwerkinfrastruktur reduzieren. Als Low-Code-/No-Code-Lösung ist die EDP von Radisys für jedermann zugänglich, wodurch die Hemmschwelle für das Testen neuer Dienste sinkt und die Kosten für die Bereitstellung maßgeschneiderter Dienste, die entweder für einen einzigen Abonnenten oder für hunderttausende von Endbenutzern konzipiert sind, verringert werden. Darüber hinaus können Service Provider die EDP nutzen, um ihre Netze für Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Sprachanalyse und computerbasierte Bilderkennung zu öffnen und einzigartige Anwendungen zu entwickeln, wie z. B. Self-Service-Videobots zur Kundenbindung, prädiktive Videoüberwachung, virtuelle Assistenten bei Videokonferenzen und immersive AR-/VR-Anwendungen, die Verbraucher und Unternehmen ansprechen und binden werden.

Radisys führt als erstes Unternehmen eine kapazitätsbasierte Preisgestaltung für programmierbare Sprach- und Videodienste ein. Im Vergleich zu den traditionell am Markt eingesetzten nutzungsbasierten Modellen ermöglicht das Modell von Radisys den Service Providern höhere Gewinne in kürzerer Zeit und eine größere Flexibilität bei der Gestaltung von Preisen, Paketen und Bündeln für ihre Angebote. Darüber hinaus eröffnet dies die Möglichkeit, neue Anwendungen für Videotelefonie und Sprachverarbeitung zu entwickeln, die im Rahmen des traditionellen Geschäftsmodells nicht rentabel wären.

Zu den wichtigsten zusätzlichen Funktionen der EDP von Radisys gehören folgende Punkte: Unterstützung für hochleistungsfähige und skalierbare Kommunikationsverbindungen mit geringer Latenz, die für die neue Generation von Edge- und Private-Network-Anwendungen erforderlich sind. Low-Footprint-Services können mittels Automatisierung an dem Standort bereitgestellt werden, der für das Leistungs-, Sicherheits- und Kostenprofil der Anwendung am besten geeignet ist. Integrierte Web-Skalierung und die Einhaltung von Telekommunikationsstandards ermöglichen eine horizontale Skalierung und Performance, die SLAs ermöglichen, mit denen reine Public-Cloud-Dienste nicht mithalten können. Die White-Label-Plattform ermöglicht es Netzbetreibern, markenspezifische Nachrichten bereitzustellen

Die Engage Digital Platform bildet die Grundlage für die Anwendungen von Radisys, einschließlich der KI-gesteuerten Intelligent IVR und des Engage Speak2Bot.

Swapan Rajdev, Mitbegründer CTO bei Haptik, sagte: "Die Zukunft des Handels liegt im Bereich der Sprache und die Partnerschaft mit Radisys gibt uns die Möglichkeit, Hunderte von Unternehmen mit einer hochmodernen, KI-gestützten Sprachlösung zu versorgen, die ihnen dabei hilft, umfassendere und intuitivere Kundenerlebnisse zu bieten. Die Engage Digital Platform wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage nach sprachbasierten digitalen Kundeninteraktionen auf kostengünstige Weise zu bewältigen. Schon nach den ersten Telefonaten wussten wir, dass Radisys der richtige Partner für uns sein würde. Das Team von Radisys verfügt über ein außergewöhnlich umfangreiches Wissen über sprachbasierte Technologien, das uns in die Lage versetzt, unseren Kunden weltweit sprachbasierte KI-Lösungen von höchster Qualität zu liefern. Wir waren außerdem sehr beeindruckt von ihrem Kundensupport-Team Radisys ist sehr schnell und bietet bei Bedarf erstklassigen Support."

Alan Quayle, Gründer, des TADHack und des TADHack Summit, sagte: "Service Provider setzen auf Cloud-basierte programmierbare Kommunikationslösungen, um Verbrauchern und Unternehmen neue, überzeugende und hochgradig individualisierte Services zu bieten. Fortschritte in der Echtzeit-Sprach- und Videoverarbeitung und -analyse ermöglichen es Service Providern, Umsätze zurückzuerobern, die sie an cloudbasierte Wettbewerber verloren haben. Die einfach zu bedienende Plattform von Radisys ermöglicht es Service Providern, ihren Partnern und Kunden, auf kostengünstige Weise neue, immersive und fesselnde Kommunikationserlebnisse zu schaffen."

Al Balasco, Leiter des Bereichs Media, Core and Applications Business bei Radisys, sagte: "Netzwerkinvestitionen, Kundenbeziehungen und Einblicke in Kommunikationsdaten stellen für Kommunikationsdienstleister wertvolle Ressourcen für die Entwicklung neuer digitaler Dienste dar. Die Vision von Radisys ist es, unsere Kunden mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Netzwerk- und Medienverarbeitung dabei zu unterstützen, diese Ressourcen zu nutzen, um einzigartige Anwendungen zu entwickeln, die genau den Anforderungen ihrer Kunden entsprechen und zu profitablen Ergebnissen für Kunden und Lieferanten führen. Die Engage Digital Platform setzt diesen Mehrwert frei und erfüllt die Bedürfnisse von einem, einer Million oder 100 Millionen Kunden."

Besuchen Sie: https://engagedigital.ai für weitere Einzelheiten. Für Demos, Preisinformationen und Verfügbarkeiten wenden Sie sich bitte an open@radisys.com.

