Symrise baut Tiernahrungsaktivitäten in der Region Asien/Pazifik durch Übernahme von Wing Pet Food aus



23.02.2022 / 18:00

Wing Pet Food ist ein führender Hersteller von Geschmackslösungen mit Sitz in China

Transaktion stärkt Marktposition von Symrise und beschleunigt Diversifizierung im Anwendungsbereich Heimtiernahrung

Erweiterter Zugang zu Kunden in der Region Asien/Pazifik

Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2022 erwartet Die Symrise AG hat heute die Unterzeichnung eines Kaufvertrags über die Übernahme von Wing Pet Food, einem führenden chinesischen Hersteller von Geschmackslösungen für Heimtierfutter, bekannt gegeben. Mit diesem Schritt erwirbt Symrise zusätzliche Kompetenzen, um seine Marktposition im Bereich Tierfutterakzeptanz weiter zu stärken und gleichzeitig seine Diversifizierung bei Pet Food zu beschleunigen. Das leistungsstarke Portfolio von Wing Pet Food erweitert zudem den Zugang von Symrise zum attraktiven asiatisch-pazifischen Raum, der laut Experten weltweit am dynamischsten wachsenden Region für Heimtiernahrung. Wing Pet Food, früher bekannt als Wing Biotech, verzeichnete 2020 einen Jahresumsatz von etwa 25 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



"Die Übernahme von Wing Pet Food ist für Symrise eine hervorragende Gelegenheit, unsere führende Position im Bereich Heimtiernahrung weiter zu stärken. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in der Region Asien/Pazifik weiter aus, in der wir großes Wachstumspotenzial sehen. Die Transaktion erweitert unseren Zugang zu Kunden und diversifiziert weiterhin unser Portfolio im Anwendungsbereich Pet Food. Unsere Kunden profitieren insbesondere von einem verbesserten Leistungsangebot in den Bereichen Geschmack, Ernährung und Tiergesundheit", sagte Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstand Flavor & Nutrition der Symrise AG.



Wing Pet Food ist in Shanghai ansässig und bietet Lösungen für Tierfutterakzeptanz und verbesserte Nährwerteigenschaften von Heimtiernahrung an. Das Unternehmen verfügt über eine etablierte Vertriebsplattform und ein enges operatives Netzwerk in China und den angrenzenden asiatischen Märkten. Darüber hinaus ist Wing Pet Food für seine Kundennähe bekannt. Symrise erweitert seine Kapazitäten mit einem modernen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Wing Pet Food in Shanghai, zwei strategisch günstig gelegenen Produktionsstätten in den chinesischen Provinzen Jiangxi und Jiangsu sowie rund 200 Mitarbeitern.



Yin Jun, CEO von Wing Pet Food, sagte: "Ich bin über diese Transaktion sehr erfreut. Unsere beiden Unternehmen ergänzen sich hervorragend. Das Bündeln unserer Kräfte wird für beide Seiten von großem Vorteil sein. Nach 15 Jahren, in denen wir eine solide Position auf dem chinesischen Markt aufgebaut haben, gehen wir nun den nächsten Schritt bezüglich des Ausbaus unseres Geschäfts."



Wu Zhirong, stellvertretender Geschäftsführer und verantwortlich für die Produktion, industrielle Entwicklung und Beschaffung, betonte: "Dies ist ein Meilenstein für Wing Pet Food. Die Partnerschaft mit Symrise stimmt mich sehr zuversichtlich, denn die Kombination unserer Portfolios, unserer Kompetenzen und unserer engen Kundenbeziehungen wird unsere Wettbewerbsposition weiter stärken. Wir werden optimal aufgestellt sein, um unsere Wachstumschancen innerhalb und außerhalb Chinas bestmöglich zu nutzen."



Symrise erwirbt 100% an Wing Pet Food.



Über Wing Pet Food:

Wing Pet Food, früher bekannt als Wing Biotech Co. Ltd., wurde 2007 gegründet. Als forschungs- und entwicklungsorientiertes Unternehmen konzentriert sich Wing Pet Food auf die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen zur Verbesserung der Palatabilität von Heimtierfutter. Nach mehr als 10 Jahren hat sich Wing Pet Food zu einem Hightech-Unternehmen mit zwei Geschäftsbereichen, Wing Bio und Witts Bio, entwickelt, die sich auf die Palatabilität von Tiernahrung bzw. auf Gesundheit und Ernährung konzentrieren. Wing Pet Food ist auf dem chinesischen Markt fest etabliert, entwickelt aber auch aktiv das internationale Geschäft, um Kunden in Asien, Ozeanien, Afrika, im Nahen Osten usw. zu bedienen. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und die ständige Verbesserung von Lieferkettenkapazitäten und Know-How ist Wing Pet Food bestrebt, ein weltweit anerkannter Lösungsanbieter und Lieferant von Tierfutterzutaten zu werden. Wir bemühen uns, das Leben von Haustieren kontinuierlich zu verbessern.



Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com

Kontakt Medien:

