Ukraine-Krise: Nach dem Kursrutsch Nachhall der Geschichte Putin lässt in die Ukraine einmarschieren, nennt es aber nicht so. Nach seiner Lesart handelt es sich um eine Friedensmission in den - wiederum nach seiner Lesart - unabhängigen Republiken in Lugansk und Donezk. Das ist eine bauernschlaue, aber durchsichtige Konstruktion, die nicht von ungefähr an die früheren Hilferufe sozialistischer Bruderstaaten erinnert. Auch die ehemalige Sowjetunion leistete nur allzu gern Folge - auch damals schon ...

