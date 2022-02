BERLIN (dpa-AFX) - Der Linken-Politiker Gregor Gysi übt scharfe Kritik an der Entscheidung, die Ostseepipeline Nord Stream 2 wegen des Russland-Ukraine-Konflikts vorerst zu stoppen. "Hier wird ein politisches Interesse der Grünen und ein wirtschaftliches Interesse der USA, die uns hier Fracking-Gas verkaufen wollen, mit internationaler Politik gemischt", sagte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion dem "Spiegel". Dabei hätten die USA ihren eigenen Bezug von Erdöl aus Russland um keinen Liter gekürzt.

Ähnlich äußerte sich die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen: "Mit dem Stopp der Zertifizierung von Nord Stream 2 schießen wir uns in Deutschland selbst ins Bein. Die Folgen werden die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland mit explodierenden Gaspreisen zu tragen haben." Es sei eine "wirtschaftlich sowie klimapolitisch dumme Entscheidung". Davon profitiere nur "die US-Frackinggasindustrie, die jetzt ihr dreckiges und überteuertes Gas in Europa loswerden kann, das ansonsten nicht konkurrenzfähig ist mit russischem Gas".

Die Bundesregierung hatte die Zertifizierung der bereits fertig gebauten Ostseepipeline Nord Stream 2 gestoppt, nachdem Russland die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und Truppen dorthin beordert hatte./vsr/DP/he