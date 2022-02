DJ MÄRKTE USA/Cyberangriff in Ukraine belastet Wall Street

NEW YORK (Dow Jones)--Die Erholungsbewegung an der Wall Street ist nicht von Dauer. Die Nachricht von Cyberangriffen auf ukrainische Banken und Behörden lässt anfängliche Gewinne am Mittwoch dahinschmelzen. Gegen Mittag (Ortszeit New York) sinkt der Dow-Jones-Index um 11 Punkte. Der S&P-500, der schon am Dienstag in den Korrektur-Bereich gerutscht war, gibt um 0,2 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite liegt 0,5 Prozent im Minus.

Die Schlagzeilen zum Ukraine-Russland-Konflikt bestimmen zwar weiter den Markt, jedoch sind die Blicke auch auf die anstehende Zinswende in den USA gerichtet. Es stelle sich dabei vor allem die Frage, welche Auswirkungen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und die weiterhin steigenden Energiepreise, die die Inflation zusätzlich anheizen, auf die Entscheidungen der US-Notenbank haben werden, heißt es.

Raphael Bostic, Chef der Federal Reserve Bank von Atlanta, sieht durch die Ukraine-Krise zwar einen zusätzlichen Risikofaktor für die Wirtschaftsaussichten. Jedoch unterstützt er weiterhin die sich abzeichnenden Schritte der Notenbank zur Normalisierung der Geldpolitik.

"Wir können davon ausgehen, dass die Märkte volatil bleiben werden, da sie in den nächsten Tagen je nach Entwicklung der geopolitischen Situation sprunghaft reagieren werden", sagt Nigel Green von der Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft deVere Group.

Eine Lösung des Ukraine-Russland-Konflikts scheint derzeit nicht in Sicht. Sowohl das geplante Treffen der Außenminister aus den USA und Russland als auch ein Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurden abgesagt. Am Vortag hatten neben den USA und der EU noch weitere Länder Sanktionen gegen Russland verhängt.

Lowe's überzeugt mit Zahlen und erhöht Ausblick

Daneben liefert die Berichtssaison weiter Impulse. Der Einzelhandelskonzern Lowe's hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Sowohl Gewinn als auch Umsatz lagen über den Prognosen. Zudem wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2022 nach oben genommen. Die Aktie gewinnt 2,5 Prozent. Nach der Schlussglocke sind die Blicke auf die Zahlen von Ebay (-0,2%) gerichtet.

Das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks (+3,3%) hat die Schätzungen der Wall Street für das Quartal übertroffen und den Ausblick für das Jahr noch einmal angehoben.

Die Titel des Autoteileherstellers Tenneco verdoppeln sich nahezu auf 19,35 Dollar, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Apollo ein Übernahmeangebot über 20 Dollar je Aktie vorgelegt hat.

Ölpreise drehen mit Ukraine-Nachrichten ins Plus

Die Ölpreise drehen mit den jüngsten Nachrichten aus der Ukraine ins Plus. Zuvor hatten Anleger Gewinne mitgenommen, nachdem die Preise am Dienstag Siebenjahreshochs markiert hatten. Die erste Welle der US-amerikanischen und europäischen Sanktionen gegen Russland werde die Ölversorgung wahrscheinlich nicht beeinträchtigen, kommentierte ein Teilnehmer den anfänglichen Rücksetzer. Dazu kommt, dass sich die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens nach Einschätzung des Irans in einer entscheidenden Phase befinden. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian äußerte sich "zuversichtlich" im Hinblick auf eine Einigung. Damit könnten Sanktionen wegfallen und mehr iranisches Öl an den Markt kommen, was die Preise tendenziell belasten dürfte.

Der Euro kommt leicht zurück, weil die Akteure am Devisenmarkt aufgrund der Nachrichtenlage wieder auf Fluchtwährungen wie den Dollar setzen. Der Dollar-Index liegt 0,1 Prozent im Plus. Etwas Unterstützung erfährt die Gemeinschaftswährung indessen durch die Inflationsdaten. Diese befeuerten die Zinsdebatte nicht mehr zusätzlich, änderten aber an der Erwartungen einer Zinswende durch die Europäische Zentralbank auch nichts, heißt es. Die Inflation in der Eurozone hat im Januar ein Rekordhoch markiert.

Die US-Anleihen sind weiterhin nicht gefragt. Die Sanktionen der USA gegen Russland seien nicht so heftig ausgefallen wie befürchtet, heißt es. Der Goldpreis legt dagegen leicht zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.585,11 -0,0% -11,50 -7,6% S&P-500 4.294,53 -0,2% -10,23 -9,9% Nasdaq-Comp. 13.312,38 -0,5% -69,14 -14,9% Nasdaq-100 13.807,44 -0,5% -63,09 -15,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,58 +2,2 1,56 84,9 5 Jahre 1,88 +1,9 1,87 62,5 7 Jahre 1,96 +2,3 1,94 52,2 10 Jahre 1,97 +2,8 1,94 46,0 30 Jahre 2,26 +2,2 2,24 36,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:39 Uhr Di, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1315 -0,1% 1,1340 1,1340 -0,5% EUR/JPY 130,26 -0,1% 130,46 130,42 -0,5% EUR/CHF 1,0386 -0,5% 1,0447 1,0440 +0,1% EUR/GBP 0,8349 +0,1% 0,8327 0,8344 -0,6% USD/JPY 115,12 +0,1% 115,03 115,01 +0,0% GBP/USD 1,3552 -0,3% 1,3616 1,3589 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,3123 -0,2% 6,3117 6,3225 -0,7% Bitcoin BTC/USD 38.678,95 +2,0% 38.717,33 37.655,44 -16,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,14 91,91 +0,3% 0,23 +23,8% Brent/ICE 97,10 96,84 +0,3% 0,26 +25,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.907,76 1.898,61 +0,5% +9,15 +4,3% Silber (Spot) 24,50 24,12 +1,6% +0,38 +5,1% Platin (Spot) 1.087,00 1.079,35 +0,7% +7,65 +12,0% Kupfer-Future 4,48 4,51 -0,7% -0,03 +0,4% ===

