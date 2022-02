Halle/MZ (ots) -



Die Bundesregierung steht vor den Trümmern ihrer Russland-Politik. Dass die von Beginn an falsch war, ist Unsinn. Der Versuch, Russland durch engere Wirtschaftsbeziehungen politisch stärker einzubinden, hätte funktionieren können - und hat das eine ganze Weile auch getan. Billiges Gas für harte Euros, mit denen sich wiederum Autos, Maschinen und Anlagen aus deutscher Produktion kaufen lassen - dieses Modell hatte Charme. Berlin war sogar bereit, dafür osteuropäische Empörung und amerikanische Zweifel an der deutschen Bündnistreue in Kauf zu nehmen. All das hat Putin nun auf Jahre zerstört.



