Eine zeitweise deutlich Erholung war am Mittwoch am europäischen Aktienmarkt wieder nur eine kurze Erscheinung.Paris / London - Eine zeitweise deutlich Erholung war am Mittwoch am europäischen Aktienmarkt wieder nur eine kurze Erscheinung. Angesichts der geopolitischen Spannungen in Osteuropa konnte der EuroStoxx 50 nach einem morgendlichen Spitzenanstieg um 1,7 Prozent keine Gewinne über die Zeit retten. Am Markt hiess es, Anleger seien am Nachmittag von Berichten über Cyberangriffe auf ukrainische...

