WASHINGTON, Feb. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tiere auf der ganzen Welt sehen sich dem sogenannten sechsten Massensterben gegenüber. Bis zu eine Millionen Spezies werden voraussichtlich für immer verschwinden. Angesichts dessen ist es wichtiger denn je, die Lebewesen unserer Erde durch außergewöhnlichen Einsatz zu erhalten. Genauso wesentlich sind die Wissenschaftlicher, Forscher und anderen Fürsprecher, die sich diesem Einsatz widmen.



Um diejenigen auszuzeichnen, die im Bereich der Maßnahmen, Theorie und Forschung zur Arterhaltung deutliche positive Veränderungen erzielen, lanciert American Humane, die erste nationale Kinder- und Tierschutzorganisation der Vereinigten Staaten, heute den Wolfgang Kiessling International Prize for Species Conservation. Diese Auszeichnung wurde zu Ehren von Wolfgang F. Kiessling, dem Gründer von Loro Parque, dessen führende Rolle im Bereich der Arterhaltung weltweit anerkannt ist, eingerichtet und wird jährlich verliehen werden.

"Es gibt einfach kein höheres Ziel als den Schutz und die Erhaltung des Kostbarsten unserer Erde - der Tierwelt. Ich fühle mich geehrt und freue mich, denjenigen, die im Bereich der Arterhaltung die Richtung weisen, diesen Preis zu verleihen", sagte Wolfgang Kiessling, Präsident und Gründer von Loro Parque und der Loro Parque-Stiftung.

Das Komitee des Wolfgang Kiessling International Prize wird von Wolfgang Kiessling, Christoph Kiessling, Cybell Kiessling, Dr. Javier Almunia, Dr. Robin Ganzert und Brad Andrews geleitet. Bei Bedarf können weitere Führungspersonen der Kiessling-Stiftung und Familienmitglieder in das Komitee gewählt werden. Das Komitee wird die Bewerber prüfen, Stimmen für sie abgeben und schließlich einen auswählen, der den Kiessling Prize und eine Förderung in Höhe von 80.000 USD erhält, um seine Arbeiten und Beiträge zur praktischen Anwendung, Forschung und Theorie des Artenschutzes voranzubringen.

"Wolfgang Kiessling ist ein renommierter Artenschützer und Gründer von Loro Parque, einer der angesehensten zoologischen Einrichtungen der Welt für ihre Schönheit, ihre hervorragenden Anlagen und ihre unglaubliche Leistung im Hinblick auf den Schutz von Spezies, die kurz vor dem Aussterben stehen", so Dr. Robin Ganzert, Präsidentin und CEO von American Humane. "Wir freuen uns sehr, diese renommierte Auszeichnung für Arterhaltung zu seinen Ehren ins Leben zu rufen, und hoffen, Generationen von Artenschützern dazu zu inspirieren, seine führende Stellung und sein Erbe fortzuführen."

Loro Parque wurde 1972 von Kiessling gegründet und war ursprünglich ein Paradies für Papageien, das mit nur 150 Vögeln begann. Der Park auf der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa beherbergt heute mehr als 4.000 Exemplare aus 350 verschiedenen Arten und Unterarten von Papageien und beweist damit seinen herausragenden Erfolg bei der Vergrößerung der Papageienpopulation. Im Loro Parque leben auch Flamingos, Kraniche, Pinguine und Schwäne sowie zahlreiche Arten von Reptilien, Säuge- und Meerestieren.

Milliarden von Menschen schöpfen die Ressourcen der Erde aus. In diesem Rahmen spielt Loro Parque eine wichtige Rolle in der Bildung, Wissenschaft und Erhaltung. 2017 erhielt Loro Parque als erster Zoo in Europa die American Humane-Zertifizierung, eine weitere Anerkennung als weltweit führende Einrichtung im Bereich des Tierschutzes.

Bewerbungen werden zwischen dem 15. Februar und dem 15. April 2022 angenommen, und der Empfänger des Wolfgang Kiessling International Prize for Species Conservation wird im Mai 2022 ernannt. Weitere Informationen zu der Auszeichnung erhalten Bewerber unter https://humaneconservation.org/kiessling/, wo sie zudem ihre Bewerbung einreichen können.

Über American Humane

American Humane ist die erste nationale Kinder- und Tierschutzorganisation der Vereinigten Staaten. American Humane wurde 1877 gegründet und setzt sich für die Sicherheit, den Schutz und das Wohlergehen von Tieren ein.

