DGAP-Ad-hoc: RAVENO Capital AG / Schlagwort(e): Personalie

RAVENO Capital AG: Vorstand wird verkleinert



23.02.2022 / 18:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorstand wird verkleinert

Frankfurt am Main, 23.02.2022: Die RAVENO Capital AG, vormals Tuff Group AG, Frankfurt am Main, gibt bekannt, dass die beiden Vorstandsmitglieder Natarajan Paulraj und Vinodkumar Pillai heute den Aufsichtsrat der Gesellschaft informiert haben, dass sie ihr Mandat mit Wirkung zum 24.02.2022 niederlegen. Damit besteht der Vorstand zukünftig aus dem verbleibenden Vorstandsmitglied Ganesh Paulraj.



Verantwortlich:

Ganesh Paulraj, Vorstand

RAVENO Capital AG

Taunusanlage 9-10

60329 Frankfurt am Main



23.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de