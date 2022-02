40 von 49 gerade gestarteten Starlink-Satelliten hat SpaceX zuletzt an einen Sonnensturm verloren. Jetzt begegnet die Raumfahrtfirma dem Problem, indem sie weniger Satelliten auf einmal losschickt, diese aber in einen höheren Orbit bringt. Anfang Februar hat ein geomagnetischer Sturm 40 von 49 frisch gestarteten Starlink-Satelliten zerstört. Die vom Sonnensturm gebeutelten Flugobjekte traten wieder in die Erdatmosphäre ein - wo sie spektakulär verglühten. Kritische Stimmen hatten SpaceX daraufhin vorgeworfen, zu sorglos mit den potenziellen Gefahren durch das Weltraumwetter umzugehen. Jetzt scheint der Konzern von Elon Musk auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...