Metanomic, ein Unternehmen für Spieleentwicklungssoftware, hat heute sein erstes Produkt auf den Markt gebracht die Metanomic Engine die erste und einzige vollständige Echtzeit-Economy-as-a-Service-Plattform für Entwickler, die von professionellen Ökonomen und Spieledesignern entwickelt wurde.

Entwickler können entweder Wirtschaftsmodelle verwenden, die von professionellen Ökonomen entworfen wurden und die die meisten Spieltypen abdecken, wodurch die Designzeit um 90 verkürzt wird, oder mithilfe der intuitiven Benutzeroberfläche ihre eigenen erstellen. Sie können dann vor der Implementierung dynamische und komplexe Spielökonomien simulieren und die Parameter und Metadaten feinabstimmen, um zu beobachten, wie die In-Game-Ökonomie funktioniert und skaliert. Entwickler können dann ihre Spielökonomien mit einer vollständig integrierten Live-Service-Plattform starten und automatisieren, die die Notwendigkeit einer ständigen manuellen Neuausrichtung mithilfe proprietärer Algorithmen beseitigt.

"Metanomic ist eine ausgeklügelte, aber einfach zu bedienende Plattform, die in der Lage ist, einfache und komplexe Spielökonomien in Echtzeit zu erfassen, indem sie robuste Algorithmen verwendet, die von professionellen Ökonomen entwickelt wurden", sagte Theo Priestley, CEO von Metanomic. "Wir sind auch perfekt positioniert, um Entwicklern, die an Play-to-Earn-Spielen interessiert sind, dabei zu helfen, vollständig ausgewogene Volkswirtschaften zu schaffen, die nicht von Spiele-Token- und NFT-Bewertungen beeinflusst werden, um das Spiel und die Spieler zu schützen."

Metanomic befindet sich derzeit in der Beta-Phase und das Unternehmen spricht mit einer Reihe von Partnerstudios, um die Plattform zu testen und eine Seed-Runde zu starten, um die Entwicklung und ihre Markteinführungsstrategie zu skalieren.

Metanomic-Vertreter werden während DICE für Meetings und einen für die GDC geplanten Workshop zum Design der Spielökonomie zur Verfügung stehen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung.

Über Metanomic

Metanomic ist die erste und einzige vollständige Echtzeit-Economy-as-a-Service-Plattform für Entwickler. Die Plattform wurde von professionellen Ökonomen und Spieledesignern entwickelt und nutzt patentierte Algorithmen zur einfachen Bereitstellung von Plug-and-Play-, interoperablen und unendlich skalierbaren Spiel- und Entwicklerökonomien, die für Web3-, Metaverse- und Play-and-Earn-Spiele bereit sind. Die Plattform ermöglicht es Entwicklern, einfach und schnell eine vollständig skalierbare und konfigurierbare Play-and-Earn-Ökonomie aufzubauen, die Asset-Creation-Engines und vollständig ausgewogene Spielermärkte bietet.

