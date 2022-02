Die Ukraine-Krise hat diese Woche eine neue Eskalationsstufe erfahren - zu viel für den DAX, der infolgedessen auf 14.358 Punkte abrutschte. Am heutigen Mittwoch scheint der erste Schock nun überwunden zu sein, eine Erholung setzte ein. Doch die Lage bleibt weiter fragil - viel wird in den nächsten Tagen von den westlichen Sanktionen gegen Russland und deren wirtschaftlichen Auswirkungen abhängen.DER AKTIONÄR hat sich für den Fall einer Trendwende am Aktienmarkt umgeschaut und ist fündig geworden. ...

