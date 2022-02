Guidewire (NYSE: GWRE) hat gestern auf der Kundenkonferenz des Unternehmens, dem Guidewire Insurance Forum, in London die ersten Guidewire EMEA Outstanding Achievement Awards (Auszeichnung für herausragende Leistungen in der EMEA-Region) verliehen. Mit den Auszeichnungen werden Guidewire-Kunden gewürdigt, die durch den Einsatz der Guidewire-Technologie ihr Geschäft in den drei Kategorien "Persönliche Interaktion", "Freie Innovation" und "Effizientes Wachstum" entscheidend vorangebracht haben.

Brian Desmond, Chief Marketing Officer von Guidewire, überreichte die Auszeichnungen an Colonnade (Luxemburg), Direct Line Group (Großbritannien), P&V (Belgien) und Tryg (Dänemark).

Alle Gewinner stellten ihre Erfolge auf der Konferenz vor:

Grzegorz Ukleja, Chief Information Officer, und Simon Brimicombe, Head of Consumer, Colonnade, berichteten über ihre Erfahrungen bei der Einführung einer Plattform mit einer Instanz in sechs Ländern in weniger als zwei Jahren. Das Unternehmen erreicht Effizienz über eine einzige Plattform für alle seine Märkte und bietet eine kundenorientierte Lösung, die Daten sowie modernste Technologie nutzt und für die Zukunft gerüstet ist. Darüber hinaus kann das Unternehmen maßgeschneiderte Angebote für jedes Segment und jeden Markt anbieten und mehrere Vertriebskanäle unterstützen und das alles mit einer hervorragenden Markteinführungszeit.



Weitere Informationen über Colonnade finden Sie unter www.colonnadeinsurance.com

Andrew Morrell, Tribe Lead, Direct Line Group, berichtete, dass die Plattformtransformation eine wesentliche Voraussetzung für ein agileres Unternehmen ist. Die Transformation im Bereich Kraftfahrzeug- und Hausratversicherungen ist in vollem Gange, das gesamte Kundenangebot wurde verfeinert (vom Angebot bis zur Interaktion nach dem Verkauf) und der Self-Service für die Kunden wird bereits wesentlich vereinfacht.



Weitere Informationen über die DLG finden Sie unter www.directlinegroup.co.uk

Rudi Serron, Chief Information Officer, P&V, erklärte, wie Guidewire das Herzstück ihres Transformationsprojekts ist, das zu verbesserten funktionalen Prozessen und rascheren, reaktionsschnelleren Interaktionen mit Agenten und Maklern und letztlich mit ihren Versicherungsnehmern geführt hat. Zu den erwiesenen Vorteilen gehören ein verbesserter NPS, eine schnellere Markteinführung, vielfältige und digitalisierte Interaktionsmöglichkeiten und geringere Kosten. Mit der Einführung der Cloud zur Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie werden sowohl die digitalen Fähigkeiten als auch die Transformationsfähigkeit verbessert.



Weitere Informationen über P&V finden Sie unter www.pv.be

Inger Lise Angelskår, Vice President für die Bereiche Finance und Development Claims, Tryg, stellte ihre Vision von zufriedenen Kunden und operativer Exzellenz mittels Automatisierung vor und erläuterte, wie die langjährige Partnerschaft mit Guidewire zur Verwirklichung dieser Vision beiträgt. Da der Kunde im Mittelpunkt der Entwicklung steht, ist die Automatisierung jetzt die Regel und die manuelle Bearbeitung die Ausnahme. Die Basis für die Automatisierung der Schadenbearbeitung bildet der Guidewire Claims Autopilot, der unter Mitwirkung von Tryg entwickelt wurde.



Weitere Informationen über Tryg finden Sie unter www.tryg.com

Über Guidewire Software

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen Digital-, Core-, Analyse- und KI-Technologien, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 450 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter:

@Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices

