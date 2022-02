Movado Group, Inc. [NYSE:MOV] ist sehr erfreut, die weltweite Lancierung ihrer Uhren- und Schmuckkollektion für Frühjahr-Sommer 2022 in Zusammenarbeit mit der renommierten globalen Fashion-Lifestyle-Marke Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PVH Corp. [NYSE:PVH], bekannt zu geben. Es handelt sich dabei um die erste Lizenz der Marke unter der Movado Group. Die Kollektion ist weltweit in beliebten Einzelhandelsgeschäften und online erhältlich, darunter Calvin Klein-Filialen und calvinklein.com.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005306/de/

Calvin Klein Spring-Summer 2022 Watch and Jewelry Collection Launches Worldwide (Photo: Business Wire)

"Wir sind sehr stolz darauf, unsere erste Calvin Klein-Kollektion weltweit auf den Markt zu bringen. Es ist uns eine Ehre, mit einer der erfolgreichsten und legendärsten globalen Lifestyle-Marken zusammenzuarbeiten und wunderschöne Accessoires für sie herzustellen", so Allison Robbins, President License Brands, Movado Group. "Die Marke Calvin Klein genießt eine enorme weltweite Bekanntheit, begleitet von einer bedeutenden Online-Präsenz und einem Footprint, die sich über die ganze Welt erstreckt. Es war eine großartige Erfahrung, mit dem Calvin Klein-Team zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, weiterhin wundervolle, legendäre Calvin Klein-Uhren und -Schmuckstücke zu entwerfen, zu vermarkten und herzustellen."

"Diese Zusammenarbeit mit Movado ist eine großartige Gelegenheit für Calvin Klein, seine unverwechselbare Designsprache durch eine dynamische, auf die nächste Generation zugeschnittene Accessoire-Kollektion in einer neuen Art und Weise an unsere Kunden heranzutragen", so Karina Spar, EVP, Licensing, PVH Americas und Calvin Klein Global. "Die exzellente Handwerkskunst von Movado, die Liebe zum Detail und die Fähigkeit, jedem Stück die zeitlose Eleganz zu verleihen, die unsere Marke seit über 50 Jahren auszeichnet, machen sie zum idealen Partner, um diese Kollektion mit Leben zu erfüllen."

Die neue Kollektion hochwertiger Uhren und Schmuckstücke wurde mit Blick auf die moderne Kundin kreiert und verfügt über ein zeitloses, minimalistisches Design, das die weltbekannte Ästhetik von Calvin Kleinunterstreicht und auf der bekannten sinnlichen und kantigen DNA der Marke basiert.

Über Calvin Klein, Inc.:

Calvin Klein ist eine globale Mode-Lifestyle-Marke mit kühnen, progressiven Idealen und einer sinnlichen Ästhetik, die weltweit anerkannt ist. Unser moderner und minimalistischer Designansatz, die provokative Bildsprache und die authentische Verbindung mit der Kultur finden seit über 50 Jahren Anklang bei unseren Kunden.

Das Unternehmen wurde 1968 von Calvin Klein und seinem Geschäftspartner Barry Schwartz gegründet und hat sich mit seinen unverwechselbaren Calvin Klein-Marken und einer Reihe von Lizenzprodukten einen Ruf als führendes Unternehmen der amerikanischen Modebranche erworben. Im Jahr 2003 wurden wir von der PVH Corp. übernommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.calvinklein.com.

Über PVH Corp.:

PVH ist eines der am meisten bewunderten Mode- und Lifestyle-Unternehmen der Welt. Wir entwickeln Marken, die die Mode vorantreiben für den guten Zweck. Unser Markenportfolio umfasst die legendären Marken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga und Geoffrey Beene sowie die digital ausgerichtete Unterwäschemarke True&Co. Wir vermarkten eine Vielzahl von Waren unter diesen und anderen national und international bekannten Eigen- und Lizenzmarken. PVH hat nahezu 40.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und erzielte 2019 einen Jahresumsatz von 9,9 Milliarden US-Dollar. "That's the Power of Us. That's the Power of PVH."

Über Movado Group, Inc.:

Movado Group, Inc. entwirft, versorgt und vertreibt weltweit Uhren von MOVADO, MVMT, OLIVIA BURTON, EBEL, CONCORD, CALVIN KLEIN, COACH, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE und SCUDERIA FERRARI sowie in geringerem Umfang Schmuck und andere Accessoires. Außerdem betreibt Movado Group, Inc. Company Stores in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005306/de/

Contacts:

Kontakt für Movado Group, Inc.:

Heather Cohen Sugarman

Hcohen@movadogroup.com

Vice President, Public Relations



Kontakt für Calvin Klein, Inc.:

Caroline Curtis

Communications@calvinklein.com

Senior Vice President, Corporate Communications und Corporate Responsibility