Boston (ots/PRNewswire) -Massives Datenwachstum, Ransomware-Bedrohungen und einfache Migration sorgen für beispiellose Nachfrage nach Dateidatendiensten und 80 % Wachstum bei NeukundenumsätzenNasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab Rekordergebnisse für sein am 31. Dezember 2021 endendes Geschäftsjahr bekannt. Das starke Wachstum wurde durch die beispiellose Nachfrage nach der Cloud-nativen Dateidienstplattform von Nasuni angeheizt, denn viele Unternehmen beschleunigen aktuell die Migration ihrer kritischen Dateiinfrastrukturen in die Cloud. Auch Ransomware-Bedrohungen haben Unternehmen dazu veranlasst, ihren Ansatz für kritische Dateninfrastrukturen zu überdenken. Einem McKinsey-Bericht aus dem Jahr 2020 zufolge, haben IT-Abteilungen von Unternehmen weltweit auf Grund der Pandemie ihre Pläne für die digitale Transformation um drei bis vier Jahre vorgezogen, und die Cloud-Migration ist ein wichtiger Bestandteil davon. Das Unternehmen hat außerdem kürzlich Nasuni Labs vorgestellt, ein Open-Source-Repository für seine Kunden. Es soll in Zusammenarbeit mit der Community Innovationen der Datendienstplattform fördern.Ergebnisse von Nasuni im Jahr 2021:- Anstieg um 54% bei Unternehmen, die sich für ihre Bedürfnisse im Dateispeicherbereich für Nasuni entschieden.- Die verwaltete Kapazität für neue Unternehmenskunden bei Vertragsabschluss stieg im Vergleich zum Vorjahr um 196 %.- 81 % Wachstum bei den Buchungen des jährlichen Vertragswertes (ACV) für Neukunden.- Weltklasse-Kundensupport mit einer Bruttokundenbindungsrate von über 98 % und einer Nettokundenbindungsrate von 118 %.- Ein Net Promoter Score (NPS) von 86.- Die Kunden verlagern immer mehr Workloads auf Nasuni, so dass 35 % der jährlichen Abonnementverträge einen Wert von mehr als 350.000 US-Dollar pro Jahr haben.- Der größte Deal in der Unternehmensgeschichte wurde mit einem Fortune-100-Unternehmen abgeschlossen, das seine traditionellen Network Attached Storage (NAS)- und Backup-Anbieter zum Schutz vor Ransomware austauschen wollte.Zu den weiteren Erfolgen im Jahr 2021 gehören:- Nasuni Daten in Google Cloud: Dieses Angebot nutzt die Google Cloud Archive Storage-Klasse, um Unternehmensdateien zu speichern und gleichzeitig eine hochleistungsfähige Dateifreigabe zu ermöglichen. Dadurch erhalten Kunden eine deutlich kostengünstigere und einfacher zu verwaltende Cloud-Alternative zu herkömmlichen Windows File Servern.- Globale Dateibeschleunigung (GFA): Diese Plattformfunktion analysiert die Dateinutzung nahezu in Echtzeit und priorisiert die Datenweitergabe neuer Dateien über mehrere Standorte hinweg. So erhalten globale Anwender den schnellstmöglichen Zugriff auf gemeinsam genutzte Dateien, während eine neue Intelligenzschicht noch engere Recovery Point Objectives (RPO) für neu erstellte Daten ermöglicht, um das Risiko eines Datenverlusts weiter zu verringern.- NorthFace ScoreBoard Service Award für herausragenden globalen Kundensupport: Das Kundenerfolgsteam von Nasuni erhielt im Jahr 2021 den begehrten NorthFace ScoreBoard Service Award für seine anhaltenden Bemühungen, eine profitable, langfristige Kundenbindung aufzubauen und die Erwartungen kontinuierlich zu übertreffen. Nasuni erhielt einen Net Promoter Score von 86. Laut Bain & Company, den Entwicklern des NPS-Systems, ist ein Wert von 50 hervorragend, während ein Wert von 80 oder mehr als Weltklasse gilt.- Erteilung von drei Patenten: Nasuni hat drei Patente angemeldet und damit sein Patentportfolio im Bereich seiner globalen Dateisystem-Erfindungen erweitert.- Ernennung von W. Thomas Stanley in den Vorstand von Nasuni: Stanley, der seit 30 Jahren in der Tech-Branche tätig ist, bringt bewährte strategische Kenntnisse zur Förderung von Vertrieb und Umsatz mit, und kann Nasuni dabei behilflich sein, von der Rekordnachfrage nach seiner Datendienstplattform zu profitieren.- Chris Addis wird zum Vice President of Sales, EMEA, ernannt: Addis wird die Strategie und die Wachstumspläne in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen EMEA-Märkten umsetzen.Nasuni Labs ist ein neues Open-Source-Repository auf GitHub, das von Nasunis starker Kunden-Community getragen wird. Es beherbergt Projekte, die mit der Nasuni-File-Services-Plattform und anderen Technologien von Drittanbietern entwickelt wurden, und bietet Kunden Zugang zu Innovationen, die durch die Zusammenarbeit mit der Community ermöglicht werden. Alle Nasuni Labs-Lösungen werden öffentlich zugänglich gemacht und können von Kunden genutzt und angepasst werden. Abgesehen von eventuell anfallenden Cloud-Kosten ist die Nutzung dieser Tools kostenlos. Die ersten Projekte konzentrieren sich auf die Bereiche Analytics, Search und Automation:- Analytik und Suche: Der neue, von Nasuni Labs entwickelte Analytics Connector Scheduler ermöglicht die einfache Suche und Analyse von Dateidaten mithilfe der besten Cloud-Analytics-Lösungen von AWS und Azure. Amazon Kendra und Elasticsearch sind Beispiele für leistungsstarke Cloud-Dienste, die Kunden mit Hilfe von Nasuni Labs problemlos für ihre Dateidaten nutzen können.- Automatisierung und Orchestrierung: Die Automatisierungs- und Orchestrierungsangebote von Nasuni Labs ermöglichen es Kunden, die Plattform in großem Umfang zu implementieren und zu konfigurieren. Damit stärkt Nasuni seine Möglichkeiten für einen Einsatz in großen Unternehmen mit geringeren IT-Ressourcenanforderungen. Neue Tools vereinfachen das Management, rationalisieren zentrale administrative Aufgaben und orchestrieren die Bereitstellung und Berichterstattung."Im Jahr 2021 konnten wir beobachten, dass immer mehr IT-Führungskräfte mit ihren Unternehmen in die Cloud wechselten. Sie wollen damit ihre Herausforderungen angesichts des explosiven Datenwachstums und der ständigen Bedrohung durch Ransomware-Angriffe lösen. Unser kontinuierliches Wachstum bestätigt unseren Ansatz: Eine Dateidatendienst-Plattform ermöglicht Kostenersparnisse und bietet gleichzeitig hervorragenden Datenschutz über die Cloud", sagt Paul Flanagan, CEO von Nasuni. "Auch das vergangene Jahr war ein außergewöhnliches Jahr für das Unternehmen und wir sind optimistisch, dass das Jahr 2022 ein noch besseres Jahr für Nasuni wird. Wir haben Pläne zur Innovation unserer Produkte und werden auch weiterhin eine hervorragenden Betreuung unserer Kunden bieten."Informationen zu Nasuni Nasuni Corporation ist ein führender Anbieter von Dateidatendiensten. Die Nasuni Dateidatendienst-Plattform ist ein cloud-nativer Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserver-Infrastrukturen (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht zudem komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation überflüssig. Dadurch vereinfacht sich die IT-Administration erheblich und die Produktivität der Mitarbeiter verbessert sich. Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. 