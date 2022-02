OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Groko in Niedersachsen:

"Als besonnener Kapitän, der das Schiff mit ruhiger Hand durch die Corona-Wellen gefahren hat, wollte sich Ministerpräsident Stephan Weil inszenieren. Doch wenige Meilen vor dem sicheren Hafen - hier: das Ende der Legislaturperiode - rumort es in der Mannschaft. Die Groko-Parteien SPD und CDU gefallen sich in Scharmützeln um Themen wie die unzureichende Unterrichtsversorgung, die unvollendete Digitalisierung oder den fehlenden Einfluss auf die Berliner Ampel. Wann hat SPD-Fraktionschefin Johanne Modder in den vergangenen vier Jahren den Koalitionspartner je so attackiert? Die Union sucht ihr Heil in der Attacke auf Kanzler und Ampel. Und der Kapitän? Weil sagt zu der Rangelei auf Deck öffentlich erstmal nichts. Ob da noch ein geordnetes Anlegemanöver gelingt, erscheint inzwischen zweifelhaft."/yyzz/DP/he