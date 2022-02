FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zur Lockerung der Reiseregeln:

"Am Anfang der Corona-Krise waren es viele Reiserückkehrer, die das Virus aus dem Skiurlaub nach Deutschland und in zahlreiche Nachbarländer eingeschleppt haben. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass Virusvarianten wie Delta oder Omikron ohnehin nicht aufzuhalten sind. Reisewarnungen und -verbote blieben weitgehend wirkungslos. So ist es an der Zeit, jetzt auch für Reisende die Regeln zu lockern. Das Bundeskabinett sollte den Beschluss nicht noch länger aufschieben."/yyzz/DP/jha