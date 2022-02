FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (9.00 Pk online) 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen und Strategieplan, (9.00 h Pk online) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk) 07:00 DEU: Adva, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online, 14.00 h Analysten-Call) 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Jahres-Pk online, 10.15 h Analysten-Call, 11.30 h Presse-Call) 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk, 15.00 h Analysten-Call) 07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Fielmann, vorläufige Jahreszahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Jahreszahlen (12.00 h Jahres-Pk) 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Frosta, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, Jahres-Pk (online) 12:20 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

17:50 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

22:00 USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Freenet, voraussichtlich vorläufige Jahreszahlen

CHE: Adecco, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator) 01/22

08:00 DEU: Außenhandel mit Personenkraftwagen sowie zu Umsätzen der Automobilindustrie, Jahr 2021 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu deutsch-russischen Beziehungen u.a. Außenhandel und auslandskontrollierte Unternehmen Jahre 1992 - 2021 08:00 DEU: Anbau und Ernte von Gemüse Jahr 2021

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/22

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

14:30 USA: CFNA-Index 01/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/22

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

EUR: Weitere Entwicklung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine - EU-Sondergipfel in Brüssel + 11.00 Berlin: Sondersitzung Verteidigungsausschuss des Bundestages mit Befragung Verteidigungsministerin Christine Lambrecht + 15.00 Virtueller G7-Gipfel: Ukraine-Krise im Mittelpunkt: Die Staats- und Regierungschef der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte beraten unter Leitung von Bundeskanzler Scholz unter anderem über die Ukraine-Krise. + 16.30 Pk Bundeskanzler Scholz in Berlin im Anschluss an die Teilnahme an der G7-Leaders-Schalte + 20.00 EU-Sondergipfel in Brüssel

+ Der pakistanische Premier Imran Khan besucht Moskau und trifft voraussichtlich auch Präsident Putin

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Schadensersatzklage wegen kartellbedingt überhöhter Preisen, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Flugverspätungen bei Verbindungen mit Zwischenlandung in der EU, Luxemburg

USA: Konservative CPAC-Konferenz mit Ex-US-Präsident Trump, Orlando °



