DONNERSTAG, DEN 24. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (9.00 Pk online) 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen und Strategieplan, (9.00 h Pk online) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk) 07:00 DEU: Adva, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online, 14.00 h Analysten-Call) 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Jahres-Pk online, 10.15 h Analysten-Call, 11.30 h Presse-Call) 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk, 15.00 h Analysten-Call) 07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Fielmann, vorläufige Jahreszahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Jahreszahlen (12.00 h Jahres-Pk) 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Frosta, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, Jahres-Pk (online) 12:20 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

17:50 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

22:00 USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Freenet, voraussichtlich vorläufige Jahreszahlen

CHE: Adecco, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator) 01/22

08:00 DEU: Außenhandel mit Personenkraftwagen sowie zu Umsätzen der Automobilindustrie, Jahr 2021 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu deutsch-russischen Beziehungen u.a. Außenhandel und auslandskontrollierte Unternehmen Jahre 1992 - 2021 08:00 DEU: Anbau und Ernte von Gemüse Jahr 2021

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/22

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

14:30 USA: CFNA-Index 01/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/22

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

EUR: Weitere Entwicklung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine - EU-Sondergipfel in Brüssel + 11.00 Berlin: Sondersitzung Verteidigungsausschuss des Bundestages mit Befragung Verteidigungsministerin Christine Lambrecht + 15.00 Virtueller G7-Gipfel: Ukraine-Krise im Mittelpunkt: Die Staats- und Regierungschef der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte beraten unter Leitung von Bundeskanzler Scholz unter anderem über die Ukraine-Krise. + 16.30 Pk Bundeskanzler Scholz in Berlin im Anschluss an die Teilnahme an der G7-Leaders-Schalte + 20.00 EU-Sondergipfel in Brüssel

+ Der pakistanische Premier Imran Khan besucht Moskau und trifft voraussichtlich auch Präsident Putin

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Schadensersatzklage wegen kartellbedingt überhöhter Preisen, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Flugverspätungen bei Verbindungen mit Zwischenlandung in der EU, Luxemburg

USA: Konservative CPAC-Konferenz mit Ex-US-Präsident Trump, Orlando

FREITAG, DEN 25. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:00 CHE: Holcim, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen 08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

11:00 NLD: Steinhoff, Q1 Trading Update



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Valeo, Jahreszahlen

FRA: Casino, Jahreszahlen

USA: Foot Locker, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/21 (endgültig)

08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) und Maastricht-Defizitquote Jahr 2021 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 12/21 und Jahr 2021

08:00 DEU: Außenhandelspreise 01/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 01/22

08:45 FRA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/22

11:00 BEL: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 02/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 02/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/22 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 01/22 (vorab) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/22 (endgültig) 17:00 RUS: Industrieproduktion 01/22



EUR: Moody's Ratingergebnis Albanien, Belgien

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Österreich

EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Estland



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hunderte neue Packstationen an Bahnhöfen - Deutsche Post DHL Group und Deutsche Bahn geben Details zu neuer Kooperation bekannt

EUR: Informelles Treffen der EU-Minister für Wirtschaft und Finanzen (bis 26.2.22)

MONTAG, DEN 28. FEBRUARTERMINE UNTERNEHMEN07:30 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)08:00 GBR: Associated British Foods, Q2-Umsatz13:30 GBR: GlaxoSmithKline, Capital Markets Day18:00 DEU: flatexDEGIRO, Jahreszahlen22:05 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

NLD: PostNL, Jahreszahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

USA: Groupon, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/22 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/22

08:00 SWE: BIP Q4/21

08:00 TRK: BIP Q4/21

08:00 TRK: Handelsbilanz 01/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 01/22

09:00 CHE: BIP Q4/21

09:00 CHE: KOF Frühindikator 02/22

09:00 AUT: Erzeugerpreise 01/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 12/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 01/22

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 01/22

12:00 PRT: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 02/22



SONSTIGE TERMINE

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 3.3.22)



DIENSTAG, DEN 01. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (11.30 Online-Pk)

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (8.30 Presse-Call, 9.45 Analysten-Call) 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk, 14.00 h Analysten-Call) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk online) 07:30 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (10.30 h Online-Pk) 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen

14:00 NLD: Stellantis, Vorstellung Strategiepapier

14:00 DEU: Commerzbank, Kapitalmarkttag

17:40 DEU: Alstria Office, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Chevron Corporation

USA: Kfz-Absatz 02/22



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/22 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/22 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 01/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: 3. Tarifrunde für Luftsicherheitskräfte zwischen Verdi und Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Berlin/Frankfurt/M.

MITTWOCH, DEN 02. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

09:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk (online)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Kapitalmarkttag

DEU: Helma Eigenbau, Jahreszahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

ITA: Tim, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/21

09:00 HUN: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/22

16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 01/22

17:00 RUS: Arbeitslosenzahlen 01/22

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Politischer Aschermittwoch in Bayern

+ 10.00 CSU u.a. mit Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder + 10.00 SPD u.a. mit Parteichef Lars Klingbeil

+ 10.00 Grüne u.a. mit Omid Nouripour, designierter neuer Bundesvorsitzender und Staatsministerin Claudia Roth + 10.00 AfD

+ 11.00 FDP u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann

10:00 DEU: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Online-Pk im Vorfeld der Reisemesse ITB, Berlin

10:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt im Streit Warburg gegen Deutsche Bank zu Cum-Ex-Geschäften, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Start der Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmabranche in Hessen, Wiesbaden

11:00 DEU: Bundesbank, Pk Geschäftsbericht 2021 (online)

11:30 DEU: Pk Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV), Frankfurt/M.

USA: Erste offizielle Ansprache von US-Präsident Biden zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses

DONNERSTAG, DEN 03. MÄRZTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (9.30 h Online-Pk, 14.00 Analysten-Call) 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Online-Pk)07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 Online-Pk)07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (10.30 h Online-Pk) 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen08:00 GBR: Schroders, Jahreszahlen08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/2210:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (online) 17:45 USA: Universal Music Group, Jahreszahlen22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen22:15 USA: The Gap, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA, VDA, VdIK, Kfz-Neuzulassungen 02/22

DEU: GFT, Jahreszahlen

DEU: SAP, Geschäftsbericht

CHE: VAT, Jahreszahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/22

07:00 RUS: PMI Dienste 02/22

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 02/22

09:45 ITA: PMI Dienste 02/22

09:50 FRA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/22

10:30 GBR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 01/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 01/22

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 3.2.22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste Index 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Thermo-Fenster bei Dieselmotoren, Luxemburg

10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zum "SchuldnerAtlas Berlin Brandenburg 2021"

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Corona-Schließungen: Haben Betroffene Anspruch auf Entschädigung/Schadenersatz?, Karlsruhe

BEL: Treffen der EU-Innenminister, Brüssel



FREITAG, DEN 04. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

13:30 DEU: Lufthansa Cargo AG Pk zum Geschäftsjahr 2021 mit CEO Dorothea von Boxberg, Frankfurt/M.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

USA: Apple, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/22

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 01/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 01/22

10:00 ITA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/22



EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland, Montenegro

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verwaltungsgericht verhandelt über die Klage von Umweltverbänden gegen eine wasserrechtliche Genehmigung, die auch das Tesla-Werk betrifft, Frankfurt (Oder)



MONTAG, DEN 07. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Schlumberger, Investor Day

USA: Kohl's Corp, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 02/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 03/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Einen Tag vor Beginn der ITB im Onlineformat, Berlin +10.00 Vorstellung der aktuellen FUR-Reiseanalyse

+11.00 "Touristik-Talkrunde" der Tui-Manager Stefan Baumert und Hubert Kluske zum Reisejahr 2022

10:00 DEU: Jahres-Pk des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

DIENSTAG, DEN 08. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Made.com, Jahreszahlen

10:30 DEU: Sparkassenverband Niedersachsen, Jahres-Pk (online) 10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Jahreszahlen

CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

DEU: Schaeffler, Jahreszahlen

FRA: Danone, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: OECD Wirtschaftsausblick

11:00 EUR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 01/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/22 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin



DEU: 29. Münchner Management Kolloquium, München



FRA: Fortsetzung: Informelles Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Straßburg

FRA: Informelles Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Nevers

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geöffnet



MITTWOCH, DEN 09. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen

10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch (online), Grenzach-Wyhlen 10:30 DEU: Volksbanken Raiffeisenbanken, Jahres-Pk (online), Stuttgart 13:00 DEU: Lufthansa Technik AG, Pk zu Geschäftsjahr 2021 und Ausblick 2022, Hamburg

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Vivendi, Jahreszahlen

ITA: Prada, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/22

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/22 (vorläufig) 09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

17:00 RUS: Verbraucherpreise 02/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweiter Tag der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), Berlin

