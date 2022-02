DJ EUREX/DAX-Future sackt ab - 420 Punkte Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit heftigen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der März-Kontrakt verliert gegen 05.59 Uhr 420,0 Punkte auf 14.092,0. In den Handel gegangen war er mit 14.486,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.499,0 und das -tief bei 14.015,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.916 Kontrakte. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist die Krise zum offenen Krieg geworden. Abgesehen von der kurzfristig überverkauften Lage deuteten die Verkaufssignale auf Stände unter 14.000 hin, heißt es bei technischen Analysten.

