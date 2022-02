Fresh Del Monte Produce Inc. berichtete die Finanzergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das gesamte Finanzjahr, das am 31. Dezember 2021 endete, mit einem Nettoumsatzanstieg von 2% auf 1.017,3 Millionen USD für das Quartal und Nettoumsatzanstieg für das gesamte Finanzjahr 2021 von 1% auf 4.252,0 Millionen USD. Foto © Fresh Del Monte In beiden Zeiträumen wurde der...

Den vollständigen Artikel lesen ...