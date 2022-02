Die amerikanische Ebix Inc. (ISIN: US2787152063, NASDAQ: EBIX) zahlt am 16. März 2022 eine konstante Quartalsdividende von 7,5 US-Cents an ihre Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 4. März 2022. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber des Konzerns somit unverändert 0,30 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 30,67 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2022) entspricht das einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...