DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen knicken mit russischer Militäroperation ein

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien knicken mit der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eingeleiteten Militäroperation in der Ukraine ein. Der Ölpreis zieht im asiatischen Handel kräftig an und am Devisenmarkt sind US-Dollar und japanischer Yen als sichere Häfen gefragt.

"Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen", sagte Putin in einer Fernsehansprache in der Nacht zum Donnerstag. Er forderte das ukrainische Militär auf, "die Waffen niederzulegen", und drohte für jegliche Einmischung in den russischen Einsatz Vergeltung an. In einer ersten Reaktion verurteilte US-Präsident Joe Biden den "ungerechtfertigten Angriff" auf die Ukraine. Medienberichte zufolge sind kurz nach der Ankündigung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie in weiteren Städten Explosionen zu hören gewesen. Russische Medien sprechen von Luftangriffen.

Ölpreis steigt über 100 Dollar je Barrel - US-Dollar gesucht

Der Ölpreis der Sorte Brent hat in Reaktion auf die Eskalation in der Ukraine erstmals seit 2014 die Marke von 100 Dollar je Barrel übersprungen. Aktuell zieht der Brent-Preis um 4,6 Prozent an auf 101,25 Dollar.

Der Dollar ist als sicherer Währungshafen von den Anlegern massiv gesucht. Der Dollar-Index steigt um 0,4 Prozent. Der Euro fällt auf 1,1233 Dollar zurück nach 1,1377 Dollar am Vortag zur gleichen Zeit. Auch der japanische Yen ist gefragt. Der Dollar geht für 114,59 Yen um nach 114,93 am Vortag.

Kräftige Verluste an den Börsen

An der Börse in Tokio geht es um 1,9 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong knickt um 3,1 Prozent ein, auf dem chinesischen Festland verliert der Schanghai-Composite 1,5 Prozent. An der Börse in Südkorea sieht es nicht besser aus. Hier rutscht der Kospi um 2,6 Prozent nach unten. In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, ging es für den S&P/ASX 200 um 3,0 Prozent abwärts.

Unter den Einzelwerten geben in Hongkong Technologiewerte deutlich nach. So verlieren Alibaba 2,8 Prozent. JD.com büßen 4,8 Prozent ein und für die Netease-Aktie geht es um rund 4,0 Prozent abwärts. Die Titel der Sensetime Group rutschen um 10,8 Prozent ab, nachdem die Gewichtung der Aktie im Hang Seng Tech Index erheblich gesenkt worden ist. Energiewerte zeigen sich indessen etwas fester. Petrochina gewinnen 3,6 Prozent, ENN Energy 3,1 Prozent.

In Tokio geben Aktien von Fluggesellschaften deutlich nach. Japan Airlines verlieren 6,0 Prozent, ANA Holdings 4,5 Prozent. Fuji Pharma fallen um 1,8 Prozent, obwohl bekannt geworden ist, dass das Unternehmen seine Partnerschaft mit dem biopharmazeutischen Unternehmen Alvotech für weitere Biosimilar-Kandidaten in Japan erweitert.

In Sydney gaben Technologiewerte deutlich nach. Der Sektor büßte 6,4 Prozent ein. Life360 und Appen verzeichneten mit einem Minus von jeweils 29 Prozent ihre bisher stärksten Tagesverluste. Der Finanzsektor verlor 2,8 Prozent. Hier gaben Commonwealth, Westpac, NAB und ANZ zwischen 2,1 und 3,4 Prozent ab. Der Energiesektor fiel um 1,8 Prozent, obwohl der Preis für Brent deutlich gestiegen ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.990,60 -3,0% -6,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.934,87 -1,9% -8,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.650,03 -2,6% -11,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.435,96 -1,5% -5,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.937,29 -3,1% +0,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.288,38 -3,1% +8,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.571,69 -0,9% +0,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38 % YTD EUR/USD 1,1233 -0,6% 1,1305 1,1377 -1,2% EUR/JPY 128,72 -1,0% 129,99 130,75 -1,7% EUR/GBP 0,8321 -0,3% 0,8347 0,8349 -1,0% GBP/USD 1,3500 -0,3% 1,3546 1,3628 -0,2% USD/JPY 114,59 -0,3% 114,99 114,93 -0,5% USD/KRW 1.201,52 +0,7% 1.192,82 1.191,35 +1,1% USD/CNY 6,3245 +0,2% 6,3150 6,3317 -0,5% USD/CNH 6,3223 +0,2% 6,3127 6,3264 -0,5% USD/HKD 7,8071 +0,0% 7,8050 7,8005 +0,1% AUD/USD 0,7191 -0,5% 0,7228 0,7217 -1,0% NZD/USD 0,6727 -0,7% 0,6771 0,6722 -1,5% Bitcoin BTC/USD 34.612,48 -8,1% 37.660,68 39.179,46 -25,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,22 92,10 +4,5% 4,12 +29,2% Brent/ICE 101,25 96,84 +4,6% 4,41 +24,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,46 1.909,04 +1,8% +33,42 +6,2% Silber (Spot) 25,07 24,55 +2,1% +0,52 +7,5% Platin (Spot) 1.107,00 1.095,00 +1,1% +12,00 +14,1% Kupfer-Future 4,48 4,48 -0,2% -0,01 +0,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 00:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.