DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Allianz-Vorstandsmitglied Andreas Wimmer will die Bereiche Lebensversicherung und Asset Management enger verzahnen. Eine wichtige Rolle sollen dabei die beiden Tochtergesellschaften Pimco und Allianz Global Investors (AGI) spielen. "Über unsere beiden internen Investmentmanager sind die Kunden damit in Alternativen Anlagen investiert, die für Privatanleger nur schwer zugänglich sind. In diesem Kreislauf ist noch viel mehr drin", sagte Wimmer. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Die Lufthansa erwägt nach SZ-Informationen ernsthaft, eine neue Fluggesellschaft zu gründen, die von deutlich niedrigeren Personalkosten profitieren würde. Diese Airline würde wie die aktuelle unter der Marke Lufthansa fliegen und die innerdeutschen und europäischen Strecken von Frankfurt und München aus bedienen. (SZ)

FLATEXDEGIRO - Mit dem hohen Bestand an nicht investiertem Kapital rücken bei den Finanzinvestoren auch sogenannte Delistings wieder verstärkt ins Blickfeld. Das jüngste Beispiel ist der Onlinebroker Flatexdegiro, der nach Angaben aus Investmentbankkreisen schon seit Längerem als Kandidat für eine Public-to-Private-Transaktion gesehen wird, bei der ein Unternehmen von der Börse genommen wird. Jetzt sollen sich laut informierten Kreisen mehrere Private-Equity-Firmen für Flatexdegiro interessieren. (Handelsblatt)

KAUFLAND - Die Schwarz-Gruppe investiert massiv in die Tochter Kaufland. 59 ehemalige Real-Filialen hat der Handelskonzern innerhalb eines Jahres übernommen und auf Kaufland umgerüstet, fast genauso viele könnten noch folgen. Das bringt der Kette zusätzlich rund 2 Milliarden Euro Umsatz. Schon im abgelaufenen Jahr hat Kaufland dem Marktforscher Edge by Ascential zufolge den Umsatz um 13 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro gesteigert. (Handelsblatt)

ROLAND BERGER - Die Beratungsgesellschaft prüft für die weitere Finanzierung des Wachstums auch die Möglichkeit eines Börsengangs. Allerdings sind die Überlegungen Finanz- und Branchenkreisen zufolge noch in einem sehr frühen Stadium. Das Unternehmen könnte bei einem solchen Deal mit bis zu 2 Milliarden Euro bewertet werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Handelsblatt)

EON - Eine Alternative zu den russischen Gaslieferungen gibt die Infrastruktur laut Eon-Finanzvorstand Marc Spieker selbst mittelfristig nicht her. Der Versorger verzeichnet vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Strom- und Gaspreise eine rege Nachfrage nach dezentralen Energielösungen. (Börsen-Zeitung)

FRESSNAPF - Die Heimtierbedarfskette will ihre führende Marktposition in Europa weiter ausbauen. In den kommenden drei Jahren sollen europaweit 400 neue Läden eröffnen. Außerdem will die Kette ihr Online-Standbein weiter stärken. "Wir wollen die Marktführerschaft nicht nur verteidigen, sondern auch ausbauen", sagte der Fressnapf-Gründer und -Eigentümer, Torsten Toeller. (SZ)

STAGE ENTERTAINMENT - Die größte Musicalbetreiberin in Deutschland, die Stage Entertainment GmbH, stellt sich auch für 2022 auf ein Krisenjahr ein. "Was die Buchungen betrifft, liegen wir bei 50 bis 60 Prozent eines normalen Monats zum Jahresanfang. Wir arbeiten aktuell nicht wirtschaftlich und das wird noch einige Monate andauern", sagte Uschi Neuss, Deutschlandchefin von Stage Entertainment. Dennoch wolle das Unternehmen in diesem Jahr rund zwei Drittel des Umsatzes aus dem Jahr 2019 von damals rund 310 Millionen erreichen. (Welt)

BEST OWNER GROUP - Der von IG Metall initiierte Fonds Best Owner Group (BOG) findet offenbar nicht ausreichend Geldgeber. Der Fonds sollte bis zu 500 Millionen Euro zum Kauf von auf Verbrennungsmotoren spezialisierte Autozulieferern einsammeln. So wollte die Gewerkschaft Arbeitsplätze vor einem schnellen Abbau bewahren und die Transformation zum Elektroauto mitgestalten. Doch die Suche nach Investoren laufe "zäh", wie mehrere Insider der Wirtschaftswoche bestätigen. (Wirtschaftswoche)

INTEL - Der Chip-Hersteller hat sich offenbar für Magdeburg als Standort seiner geplanten Megafabrik in Europa entschieden. Entsprechende Berichte wurden der FAZ bestätigt. Die Ansiedelung wäre die größte Investition in der Geschichte Sachsen-Anhalts, das sich dem Vernehmen nach gegen Sachsen und Bayern durchsetzte. Intel-Chef Pat Gelsinger hatte das geplante Investitionsvolumen im Herbst auf 80 Milliarden Euro beziffert. Bei Intel und Zulieferern könnten rund 20.000 Arbeitsplätze entstehen. (FAZ)

February 24, 2022

