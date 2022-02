FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSEINBRUCH ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine weiter kräftig fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsstart mit einem Minus von 4 Prozent auf 14 050 Punkte. Mit einem Tief von 14 015 Punkten war er der runden Marke von 14 000 Punkten bereits sehr nahe gekommen. Darunter notierte er letztmals im März 2021. Am Donnerstagmorgen ordnete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen.

USA: - KURSRUTSCH - Die Angst vor einem militärischen Ukraine-Konflikt und seinen Folgen hat die US-Börsen am Mittwoch auf mehrmonatige Tiefs gedrückt. Eine frühe Erholung wurde schnell wieder beendet, im späten Handel sackte der Dow Jones Industrial mit knapp 33 085 Punkten auf das niedrigste Niveau seit April 2021. Über die Ziellinie ging der Leitindex dann 1,38 Prozent tiefer bei 33 131,76 Punkten. Allmählich gerät die runde Marke von 33 000 Punkten ins Visier.

ASIEN: - ANGRIFF AUF UKRAINE BELASTET - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag stark belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte um 3,2 Prozent ab und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 1,9 Prozent ein. Am Donnerstagmorgen ordnete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen.



DAX 14631,36 -0,42

XDAX 14522,23 -1,30

EuroSTOXX 50 3973,41 -0,30

Stoxx50 3660,17 -0,19



DJIA 33131,76 -1,38

S&P 500 4225,50 -1,84

NASDAQ 100 13509,43 -2,60°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 167,52 0,93%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1245 -0,53

USD/Yen 114,6030 -0,35

Euro/Yen 128,8735 -0,88°



ROHÖL:





Brent 101,90 5,05 USD WTI 96,94 4,76 USD°

/jha/