The following instruments on XETRA do have their first trading 24.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.02.2022Aktien1 AU0000182263 Nimy Resources Ltd.2 CA86276J1049 Strategic Minerals Europe Corp.3 CA89624B1040 Trillion Energy International Inc.4 NO0011157232 PetroNor E&P ASAAnleihen/ETF1 US20826FAU03 ConocoPhillips Company2 US30040WAP32 Eversource Energy3 XS2448404009 Kreditanstalt für Wiederaufbau4 DE000BLB9Q83 Bayerische Landesbank5 XS2449505820 Coöperatieve Rabobank U.A.6 US30040WAQ15 Eversource Energy7 DE000LB2BP40 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BP57 Landesbank Baden-Württemberg9 US20826FAV85 ConocoPhillips Company10 CH1160382979 Macquarie Group Ltd.11 DE000HLB7ZZ4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB7ZV3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB7Z08 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB7ZU5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB7ZW1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 CH1166151881 Roche Kapitalmarkt AG17 IE00BDR55471 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF