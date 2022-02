Klosters (ots) -Wenn Klosters Music am 30. Juli 2022 mit einem Konzert des Münchener Kammerorchesters unter der Leitung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado (u.a. "Italienische Sinfonie" von Felix Mendelssohn Bartholdy) eröffnet wird, dann darf man sich wieder freuen auf eine hochkarätig besetzte Festivalwoche auf 1200 Metern Höhe mit insgesamt neun Veranstaltungen. Für die zahlreichen Gäste verbindet sich hier in Graubünden im landschaftlich reizvollen Prättigau ein beeindruckendes Naturerlebnis mit musikalischem Hochgenuss.Klosters-Debüt von drei SpitzenorchesternWie das Münchener Kammerorchester ist auch der Schweizer Pianist Francesco Piemontesi mit der Interpretation von Robert Schumanns Klavierkonzert zum ersten Mal zu Gast in Klosters. Mit dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Gottfried von der Goltz (31.7.) und dem Mozarteumorchester Salzburg, dirigiert von Riccardo Minasi (6.8., mit der Geigerin Arabella Steinbacher), geben zwei weitere Spitzenorchester ihr Debüt im Konzertsaal der Arena Klosters. Das Salzburger Hagen Quartett (3.8., mit dem Pianisten Kirill Gerstein) und das Ensemble Philharmonix, das klassische Musik mit viel Witz neu bearbeitet (1.8., "Über die Grenzen hinweg"), widmen sich der Kammermusik. Sir András Schiff, eine wichtige Konstante bei Klosters Music, zelebriert beim Abschlusskonzert seine hohe Klavierkunst (7.8., "Ein Wiedersehen").Vom Mittelalter zu "Hollywood on the Rocks"Das Motto "Zeitreise" ist vom künstlerischen Leiter David Whelton ganz bewusst gewählt, um die 800-Jahr-Feier von Klosters musikalisch zu reflektieren. Der Dirigent und Blockflötist Maurice Steger hat dafür in der Kirche St. Jakob, deren Kirchturm so alt ist wie der Ort, ein besonderes Programm zusammengestellt, das zurückgeht ins Mittelalter, aber auch virtuose Werke aus dem Barock enthält (4.8., "Innehalten"). Mit dem 19. Jahrhundert in der Schweiz beschäftigt sich ein erstmals veranstalteter musikalisch-literarischer Abend, der vom Schweizer Autor Alain Claude Sulzer und dem Pianisten Oliver Schnyder gestaltet wird. Die beiden begeben sich auf die Spuren von reisenden Komponisten (2.8., Atelier Bolt, "Musikalischer Fremdenverkehr"). Und Gene Kelly bringt in der Hauptrolle des Musicalfilms "Singin' in the Rain" ein wenig Hollywood in die Berge wie in den 50er-Jahren, als er gemeinsam mit weiteren Filmgrößen Stammgast in Klosters war. Mit diesem besonderen Musikevent leistet Klosters Music seinen Beitrag zur 800-Jahr-Feier von Klosters. Die swingende Filmmusik wird live vom City Light Symphony Orchestra zum Leben erweckt (5.8., auf Grossleinwand in der Arena Klosters). Hollywood on the Rocks!Der Vorverkauf für Klosters Music (30.7.-7.8.2022) startet am 1. März 2022. Detailinformationen zum Programm und Kartenbestellung: www.klosters-music.chBilder sind in hoher Auflösung unter diesem Link (https://442hz.com/de/ensembles/Klosters-music/media/medienbilder-klosters-music-40/album/show/229) verfügbar.Pressekontakt:Franziska von ArbKlosters Music, MedienStiftung Kunst & Musik KlostersLandstrasse 177, 7250 Klostersfranziska.vonarb@klosters-music.ch+41 76 561 21 58Original-Content von: Stiftung Kunst & Musik, Klosters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068361/100885511