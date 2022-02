In Afrika gibt es viele Rohstoffe, vor allem Öl, Gold, Diamanten und Erze sowie Platin und Palladium Nach Öl ist Gold das wichtigste Exportprodukt Afrikas. Der Rohstoffreichtum des afrikanischen Kontinents sorgt in vielen Ländern dort für Wirtschaftswachstum. Die koloniale Erschließung Afrikas im 19. Jahrhundert war durch die bergbaulichen Ressourcen angetrieben. In Südafrika wird die weltweit zweitgrößte Fördermenge an Platin produziert, rund 47 Prozent, beim Gold sind es 21 Prozent. Im Nachbarstaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...