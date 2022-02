DJ Befesa kann Gewinn mehr als verdoppeln - Dividende steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Entsorgungskonzern Befesa hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2021 unter anderem von einer guten Kapazitätsauslastung profitiert. Das auf Stahl und Aluminium spezialisierte MDAX-Unternehmen konnte den Nettogewinn im Gesamtjahr mehr als verdoppeln. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten nach 1,17 Euro im Vorjahr.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 57 Prozent auf 247 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 43 Prozent auf 61 Millionen Euro zu. Analysten hatten Befesa einen Umsatz von 263 Millionen Euro und ein EBITDA von 58 Millionen Euro zugetraut.

Im Gesamtjahr kletterten die Erlöse um 36 Prozent auf 822 Millionen Euro, das EBITDA stieg um 56 Prozent auf 198 Millionen Euro. Den Nettogewinn konnte Befesa auf knapp 100 Millionen von 48 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,68 Euro.

"Aufgrund des beschleunigten Fortschritts unserer globalen Expansion erwarten wir für 2022 erneut ein zweistelliges Ergebniswachstum", sagte CEO Javier Molina unter anderem mit Blick auf eine weitere Anlage in China, die im zweiten Halbjahr 2022 in Betrieb genommen werden soll. Eine konkrete Ergebnisprognose will die Befesa SA zusammen mit den Zahlen zum ersten Quartal am 26. April veröffentlichen.

February 24, 2022

