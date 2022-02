München (ots) -- Handytarife: Unter 20-Jährige entscheiden sich für Ø 22 GB Datenvolumen, über 70-Jährige für 6 GB- Größtes Datenvolumen in Berlin und Bremen abgeschlossen- Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoJe jünger Verbraucher*innen beim Abschluss eines Mobilfunkvertrages sind, desto höher ist das gebuchte Datenvolumen. Unter 20-Jährige schließen SIM Only Tarife (https://handytarife.check24.de/) über CHECK24 mit durchschnittlich 22 GB Datenvolumen ab.1) Über 70-Jährige haben Tarife mit dem geringsten Datenvolumen. Im Schnitt kommen sie nur auf sechs Gigabyte."Die Höhe des gebuchten Datenvolumens bei Handytarifen wird sehr stark vom Alter der Kund*innen beeinflusst", sagt Dr. Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Junge Leute nutzen unterwegs häufig datenintensivere Anwendungen wie YouTube, TikTok oder Instagram. Ältere Nutzer*innen kommen in der Regel mit deutlich weniger Datenvolumen aus."Auch der Anteil von Tarifen mit unbegrenztem Datenvolumen (https://handytarife.check24.de/lp/unbegrenzt) ist bei den unter 20-Jährigen mit 7,2 Prozent am größten, bei den über 70-Jährigen machen "Unlimited" Tarife gerade einmal 1,1 Prozent aus.Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der Kombination aus Handy und Laufzeitvertrag. Unter 20-Jährige kommen hier im Schnitt sogar auf ein Datenvolumen von 32 GB, über 70-Jährige immerhin noch auf 16 GB. Das liegt auch daran, dass attraktive Tarife mit Handy oft mit höheren Gigabyte-Stufen angeboten werden.Größtes Datenvolumen in Berlin und Bremen abgeschlossenIm Bundeslandvergleich sind die Unterschiede in den gewählten Datenvolumina im Vergleich zum Alter deutlich geringer. Verbraucher*innen aus Berlin (Ø 12,2 GB) und Bremen (Ø12,4 GB) schließen Tarife mit den größten Datenvolumen (https://handytarife.check24.de/ratgeber/datenvolumen-wie-viel-sie-brauchen-wo-sie-sparen) ab. In Sachsen-Anhalt (Ø 10,6 GB) und Bayern (Ø 10,7 GB) kommen Mobilfunkkund*innen mit den geringsten Datenmengen aus.Eine Übersicht über alle Bundesländer finden Sie hier. (https://www.check24.de/files/p/2022/e/4/9/17407-2022-02-24_check24_karte_mobilfunkdatenvolumen.jpg)Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoVerbraucher*innen vergleichen auf CHECK24 die günstigsten Tarife für alle Gigabyte-Stufen und können ihren Wunschtarif einfach abschließen. Bestehende Verträge können jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice (https://handyvertrag.check24.de/kuendigen) gekündigt werden. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kund*innen jederzeit im digitalen Kundenkonto.1)Datenbasis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen MobilfunkverträgeÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5154963