Präsident Putin ließ heute Nacht alle Masken fallen und ordnete einen landesweiten Angriff auf die Ukraine an. Die Aktienmärkte reagieren weltweit mit starken Verlusten. Der Krieg in der Ukraine trifft auch deutsche Unternehmen wie die Hamburger Hafen und Logistik, die umfangreiches Geschäft in Russland und der Ukraine hat. Auch Uniper trifft es hart. Der Versorger hat ein umfangreiches Engagement mit Russland und steht nun zwischen den Stühlen.Die Verluste in Asien sind weit und breit. Alle Benchmarks notieren tief im Minus, nachdem Russland seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...