Die wichtigsten Nachrichten über die russische Invasion in der Ukraine Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Die russische Armee rückte in das Gebiet der Ukraine ein Putin sagte in einer nächtlichen Rede, er genehmige eine spezielle Militäroperation in der Ukraine, um das Land zu demilitarisieren Die Invasion wurde vom Osten (Russland), vom Süden (Halbinsel Krim) und vom Norden (Weißrussland) aus gestartet Nach Angaben der Ukraine hat Russland damit ...

