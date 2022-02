Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex bleibt fest im Griff der Ukraine-Krise. Gestern schien lange Zeit alles auf einen guten Handelstag hinauszulaufen. Der DAX sprang kurzzeitig sogar über die Marke von 14.900 Punkten. Am Nachmittag rutschte er dann kräftig ab. Der geplante Börsengang des Autobauers Porsche rückt immer näher. Davon profitiert auch die bereits börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Porsche SE. Die Aktie stieg in den vergangenen beiden Tagen deutlich an. Damit hat sich auch das mittelfristige Chartbild aufgehellt. Der Kurs sprang über mehrere wichtige Marken. Die Lage bleibt bullish, solange das Papier nicht unter eine bestimmte Unterstützung fällt.